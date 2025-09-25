Más Información

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Programa sectorial de Cultura, un “refrito” sin apoyo a  la iniciativa privada

Ante la amenaza del fin de la vida tal y como se conoce, un grupo de excéntricos multimillonarios decide refugiarse en un búnker para evitar ser eliminados.

Se trata del Parque Subterráneo Kimera, un lugar que, sin ser un resort de lujo, tiene todas aquellas comodidades a las que están acostumbrados y que no están dispuestos a perder.

“El refugio atómico” es el nombre de esta serie que tiene como punto de partida un conflicto sin precedentes que podría acabar con el planeta, pero, aunque el futuro parece terrible, el pasado de las familias que lo habitan, también podría destruirlos.

A manera de reality show, a lo largo de ocho episodios, van quedando diluidos los convencionalismos con los que cada uno entra, para dejar ver que al interior de Kimera también se desata una guerra en la que se establecen alianzas, se fijan bandos y, por supuesto, hay traiciones.

Se trata de una producción de los creadores de “La casa de papel”, por lo que se promete suspenso y mucho cnflicto psicológico.

Actúan Pau Simón, Alicia Falcó, Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke Carlos Santos y Montse Guallar.

Dónde ver: Netflix

