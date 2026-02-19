Más Información

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

“Las locuras”, una película que se acerca con humor y sarcasmo al universo femeninoEl encierro, la salud mental y las presiones familiares ante expectativas no cumplidas ponen a prueba el equilibrio emocional a seis mujeres en “Las locuras”, filme dirigido por Rodrigo García.

Renata es el personaje central de la trama. Esta mujer llega al límite de su temple en medio de una tarde lluviosa, al parecer se ha cansado de vivir bajo el estrés de mantenerse con cordura al mismo tiempo que enfrenta las consecuencias de un diagnóstico de bipolaridad.

Renata vive bajo arresto domiciliario, es la consecuencia de una crisis que más que emocional, se volvió un estadío mental; siente que cada minuto libra una lucha por mantener su temple, pero todo se hace más difícil exactamente esa tarde.

Las otras mujeres, con sus vidas y sus historias a cuestas en algún momento tienen contacto con Renata, ya sea su psiquiatra, su hermana o alguien que representa un recuerdo romántico, todas se verán tocadas por ella, quien interviene donde cree que se genera una injusticia.

El realizador de “Las locuras” es hijo del Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, quien se ha interesado en recrear aspectos del universo femenino y de su visión del mundo.

Actúan en este filme hecho en México: Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Fernanda Castillo y Naian González Norvind.

Dónde ver: Netflix

ViveUSA

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce su paradero tras la detención del expríncipe Andrés Foto: (AP Photo/Gero Breloer, File)

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce tras escándalo del expríncipe Andrés

Tiburón ataca a sobrino de Anahí en Tulum y recibe 30 puntadas; “Le hizo bastante daño”, afirmó Jorge D'Alessio. Foto: Captura pantalla Jorge Dalessio- IG /MacPuente-IG

Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina. Foto: AP

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina

Halle Berry. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se suma a la tendencia ‘sin pantalón’ y deslumbra a los 59 años

