Una de las instituciones más queridas por los mexicanos, y que goza de un grado de confianza superior al de muchas otras, es la Lotería Nacional, pero precisamente se convierte en blanco de un fraude realizado por un grupo de sus colaboradores.

La serie “Me late que sí” recrea ese momento del robo y los previos, es decir, los de la planeación en la que participaron 12 empleados que eran parte de la empresa que grababa y transmitía por televisión los sorteos de la Lotería Nacional.

Alberto Guerra interpreta en la trama a José Luis Conejera, el hombre harto de la vida que lleva, y de enfrentar constantes presiones económicas, además de que cree que tiene mala suerte, y por ello orquesta el plan en el que incluye a algunos de sus compañeros para que, si todo salía bien, la vida les cambiara.

“Me late que sí” es una historia basada en un caso de la vida real, ocurrido el 22 de enero de 2012 cuando este grupo grabó el sorteo del día, horas antes de la transmisión, lo que les regaló unas horas de ventaja para apostar por los números que ya sabían que serían los ganadores. Lo demás es historia.

A lo largo de seis episodios en los que también veremos a Ana Brenda Contreras, Christian Tappa, Andrés Almeida y Luis Alberti, entre otros, seguimos cómo se desarrolla la trama y cómo, una vez que se transmite el concurso, una funcionaria de la institución se da cuenta de que, quienes se presentan a reclamar el premio, son familiares de ciertos empleados de la empresa, que casualmente ya no se presentan a trabajar.

La historia comprueba una vez más aquella máxima que dice que la realidad supera la ficción, pues hay pasajes de la trama que hacen pensar que esta es producto del ingenio de un grupo de escritores que exponen sin conflicto a los personajes, que son movidos sólo por su interés de tener dinero.

La realidad es que todos pusieron en riesgo a sus personas, a sus familias, y no consideraron que vivirían sintiéndose perseguidos.

Otro aspecto que hace interesante esta serie es que está impregnada de una buena dosis de humor negro, de situaciones en las que, aunque se vislumbra la fortuna, se sabe que la fatalidad está permanentemente presente.

Dónde ver: Netflix