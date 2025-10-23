El reciente robo de joyas en el Museo Louvre volvió a poner algo en claro: no hay museo, ni sistema de seguridad capaz de contener la obsesión humana por poseer lo inalcanzable.

Esa mismo impulso es el eje central de "El caso de Thomas Crown", cinta estrenada en 1999 y que narra el atraco que un millonario, cansado de su rutina, realiza al MET de Nueva York.

En la cinta, Pierce Brosnan interpreta a un hombre acostumbrado a obtenerlo todo, que encuentra en el robo de un cuadro de Monet la única emoción que el dinero no puede darle.

Pero, cuando estaba seguro de que su posición no lo pondría en la mira de las autoridades, la aseguradora del museo asigna el caso a la investigadora Catherine Banning (Rene Russo), quien está convencida de que la elegancia del hombre es solo una máscara.

Para comprobar que su intuición no la engaña, la detective utiliza su arma más poderosa en contra del sospechoso: la seducción, y así, lo que comienza como una persecución termina convertido en un juego de atracción y engaño.

Dirigida por John McTiernan, esta versión moderna del clásico de 1968, demuestra que la realidad siempre supera a la ficción.

Dónde ver: Prime Video / Google Play / Apple TVFoto: IMDb

En “El caso Thomas Crown”, esa tentación se convierte en un juego de inteligencia. Pierce Brosnan interpreta a un millonario que, aburrido de su propia perfección, decide robar un Monet del MET. No por dinero, sino por el placer de hacer algo que nadie se atrevería.

La encargada de descubrirlo es Catherine Banning, interpretada por Rene Russo, una investigadora que sospecha de él desde el primer momento y que usa la atracción como su mejor arma. Entre ambos se desarrolla un duelo donde el arte, el deseo y la mentira se confunden hasta el final.

Estrenada en 1999, esta versión moderna del clásico de 1968 combina elegancia, tensión y un ritmo que envejece con estilo. Perfecta para quienes disfrutan las historias de robos inteligentes y juegos psicológicos entre cazador y presa.

Dónde ver: Prime Video / Google Play / Apple TV

Foto: IMDb