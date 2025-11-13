Más Información

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

“Cada vez se forman menos liberales”: Mark Lilla, politólogo estadounidense

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

La acción de “Dime tu nombre” transcurre en Toledo, España, en 1997, cuando a un grupo de inmigrantes marroquíes le es permitido asentarse en una aldea abandonada que lleva por nombre Fuensanta.

Pronto, los pobladores de Río Blanco, quienes aceptaron el trato, sufren las consecuencias de la convivencia.

Los roces entre la gente son observados por Sonia, una activista y dirigente de una ONG que trabaja en la integración de los grupos.

También observa este proceso Ángel, el sacerdote de Río Blanco, igual el imán Safir, la voz de mando entre el grupo marroquí, y todo es producto de la convivencia forzada que con el paso de los días se convierte en un detonante para develar prejuicios y hablar de heridas abiertas.

Aunado a esto, se hacen patentes los secretos que Fuensanta guarda en su tierra. “Dime tu nombre” es una serie de suspenso y terror, que en seis episodios cuenta cómo se desata esa especie de maleficio que nadie pudo imaginar, ni en momentos más turbios.

Este marco de ficción sirve además como ventana al pasado para conocer los temas que en la España de finales de los años 90 inquietaban a la gente, ya fueran tensiones sociales, posturas religiosas adversas, o conceptos culturales que cuestionaban el sistema político.

Actúan en la serie Michelle Jenner, Darío Grandinetti, Younes Bouab, Elena Rivera, Raúl Arévalo, Carla Quílez, Ramón Barea y Ramón Langa, entre otros.

Dónde ver: Prime Video

