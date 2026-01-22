Un audio, una boda rota y una relación que se niega a morir. Desde ahí arranca la tercera temporada de “Dime más mentiras”, ya disponible en Disney+.

La historia retoma el punto exacto donde terminó la entrega anterior: Stephen envía a Bree, horas antes de su boda con Evan, una grabación en la que le revela que su futuro novio le fue infiel. El mensaje detona el caos y confirma algo que la serie ha dejado claro desde el inicio: Stephen no tolera la estabilidad ajena y encuentra siempre la forma de intervenir.

Aun así, vuelve a conseguir una nueva oportunidad. Lucy decide retomar su relación con él bajo la idea de que esta vez será diferente. Con el inicio de otro ciclo escolar, ambos intentan dejar atrás infidelidades, traiciones y desconfianzas, pero el pasado no tarda en alcanzarlos.

La nueva temporada también introduce a Alex, un personaje que abre una grieta en la dinámica repetida de Lucy y Stephen. Su presencia obliga a Lucy a preguntarse quién es cuando no orbita alrededor de Stephen y qué desea realmente fuera de esa relación.

“Dime más mentiras” mantiene su apuesta por retratar vínculos marcados por la manipulación emocional y la dependencia afectiva, sin romantizarlos ni suavizarlos. El interés no está en si terminarán juntos, sino en por qué siguen volviendo al mismo punto.

Actúan Grace Van Patten, Jackson White y Costa D’Angelo

Dónde ver: Disney+