Más Información

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Un audio, una boda rota y una relación que se niega a morir. Desde ahí arranca la tercera temporada de “Dime más mentiras”, ya disponible en Disney+.

La historia retoma el punto exacto donde terminó la entrega anterior: Stephen envía a Bree, horas antes de su boda con Evan, una grabación en la que le revela que su futuro novio le fue infiel. El mensaje detona el caos y confirma algo que la serie ha dejado claro desde el inicio: Stephen no tolera la estabilidad ajena y encuentra siempre la forma de intervenir.

Aun así, vuelve a conseguir una nueva oportunidad. Lucy decide retomar su relación con él bajo la idea de que esta vez será diferente. Con el inicio de otro ciclo escolar, ambos intentan dejar atrás infidelidades, traiciones y desconfianzas, pero el pasado no tarda en alcanzarlos.

La nueva temporada también introduce a Alex, un personaje que abre una grieta en la dinámica repetida de Lucy y Stephen. Su presencia obliga a Lucy a preguntarse quién es cuando no orbita alrededor de Stephen y qué desea realmente fuera de esa relación.

“Dime más mentiras” mantiene su apuesta por retratar vínculos marcados por la manipulación emocional y la dependencia afectiva, sin romantizarlos ni suavizarlos. El interés no está en si terminarán juntos, sino en por qué siguen volviendo al mismo punto.

Actúan Grace Van Patten, Jackson White y Costa D’Angelo

Dónde ver: Disney+

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

¿Vuelve RBD? Anahí y Poncho Herrera desatan furor tras reaparecer juntos. Foto Instagram.com/anahi/

Anahí y Poncho Herrera reavivan la nostalgia RBD con video misterioso: ¿regreso de “Mía y Miguel”?

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]