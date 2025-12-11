Más Información

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

Alrededor de mil 500 personas desaparecen cada día en Estados Unidos. Con este dato como eje se realiza “Desapariciones: ¿vivos o muertos?”, una docuserie de cuatro episodios que acompaña a los agentes de un departamento de policía de Carolina del Sur.

Estos policías tienen como tarea principal indagar desapariciones marcadas por circunstancias extrañas y sin explicación evidente.

Con rastros vagos y a veces nulos, siempre está en ellos la esperanza de que pueden salvar a alguien antes de que sea lastimado o de que tenga un final fatal.

Un aspecto por el que es interesante ver esta producción es que para los oficiales, cada investigación no es sólo un caso más, se trata de personas a las que sus seres cercanos les están esperando.

La serie aborda la desaparición de Lorraine García, por la que la policía interroga a su hijo después de ciertos hallazgos; la de la pequeña Amirah Watson, de 10 años, quien desaparece durante una visita a casa de su madre; o la de David Taylor, de quien se encuentra su camioneta abandonada en la carretera, pero sin su teléfono y sin el billete de lotería premiado con 10 mil dólares.

Dónde ver: Netflix

