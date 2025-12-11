Alrededor de mil 500 personas desaparecen cada día en Estados Unidos. Con este dato como eje se realiza “Desapariciones: ¿vivos o muertos?”, una docuserie de cuatro episodios que acompaña a los agentes de un departamento de policía de Carolina del Sur.

Estos policías tienen como tarea principal indagar desapariciones marcadas por circunstancias extrañas y sin explicación evidente.

Con rastros vagos y a veces nulos, siempre está en ellos la esperanza de que pueden salvar a alguien antes de que sea lastimado o de que tenga un final fatal.

Un aspecto por el que es interesante ver esta producción es que para los oficiales, cada investigación no es sólo un caso más, se trata de personas a las que sus seres cercanos les están esperando.

La serie aborda la desaparición de Lorraine García, por la que la policía interroga a su hijo después de ciertos hallazgos; la de la pequeña Amirah Watson, de 10 años, quien desaparece durante una visita a casa de su madre; o la de David Taylor, de quien se encuentra su camioneta abandonada en la carretera, pero sin su teléfono y sin el billete de lotería premiado con 10 mil dólares.

Dónde ver: Netflix