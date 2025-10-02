Siempre hay seguidores de las historias que tienen que ver con atletas y carreras prometedoras y “Chad Powers: Mariscal de campo” reúne todos estos componentes. Además de uno que condimenta la trama: un escándalo que termina con los planes de gloria del protagonista.

Russ Holliday no se resigna a vivir alejado del futbol, pues a ocho años de que un error terminara con sus brillante carrera como jugador, decide volver. Para hacerlo, se une a un equipo del sur de Estados Unidos que pasa por su peor momento.

“Chad Powers: Mariscal de campo” es una serie que, entre risas, da un mensaje de motivación, superación y pertenencia.

Holliday se acerca a los sueños que dejó y la vida parece que le da una segunda oportunidad a través del equipo de los Bagres del Sur de Georgia.

Actúan Glen Powell, Steve Zahn, Toby Huss, Clayne Crawford, Perry Mattfeld y Wynn Everett.

Dónde ver: Disney +