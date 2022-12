¿Qué pasa entre Anel y su hija Marysol?:"A lo mejor mañana ya no amanezco" dice ex de José José

"Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida", dijo en 2006 José José sobre su exesposa Anel Noreña, con quien tuvo a dos de sus tres hijos: José Joel y Marysol, quien actualmente está distanciado con su madre, ¿por la herencia?

En 2020 Anel se declaró albacea de "El príncipe de la canción", luego de que se encontrara un testamento del artista, entonces, tanto José Joel como Marysol acudieron ante los juzgados de la Ciudad de México para dar inicio con el proceso judicial, del que se desconocen detalles.

Lo que se sabe es que desde hace tres meses Anel y Marysol están distanciadas, y que Noreña estaba dispuesta a cobrarle a su hija lo correspondiente si ésta sacaba una bebida alchólica con el nombre de su padre.

La propia Marysol negó esta versión, y especificó que hace tiempo se le acercaron para proponerle sacar unos vasitos tequileros con el nombre de su padre, pero se negó; en esa entrevista con "Ventaneando" no especificó las razones del distanciamiento con su madre y su hermano.

Anel fue esposa de José José entre 1976 y 1991, auque tras la muerte del intérprete de "Gaviñan o paloma", Anel se presentó como la "viuda oficial", a pesar de que los últimos años José José vivió con su esposa Sara Salazar y su hija Sarita, Anel fue protagonista de cuando los restos del artista llegaron a México.

Ese protagonismo, luego de que la relación entre ella y José José no terminó nada bien, le valió varias críticas de los cibernautas, quienes ahora cuestionan el verdadero motivo del distanciamiento entre madre e hija.

Anel manda mensaje a Marysol

Lejos de que la relación entre Anel y su hija mejore, la actriz y exmodelo fue clara con respecto a las regalías de su exesposo, y recordó lo que Marysol dijo hace poco sobre que su familia eran su esposo y sus hijos, los demás eran sólo familiares.

A sus 78 años, Anel es consciente de que la vida puede terminar en cualquier momento, por lo que en el programa "Hoy" hizo un llamado a su hija para que se acerquen, le recordó que son cristianas y reiteró que ella no tiene problemas con su hija, sino que su hija es la del problema.

"Esto va directo para ti hija, a lo mejor mañana ya no amanezco, lo único que te puedo decir mi reina, desde el fondo de mi corazón, yo respeto mucho tu programación de vida pero también tuviste padre y madre, no saliste de una maceta, ¿ok?, pero eran juntos, no saliste de debajo de una maceta, tuviste una familia que te amó.¿Somos o no somos cristianos?, porque tú no puedes estar cargando una costra de ese tamaño en contra de tu mamá, porque no se vale, no somos eternos", expresó.

Finalmente, Anel enfatizó que hará uso del poder que tiene como albacea de José José, sin excepciones, e insistió en que Marysol planea que una bebida alcohólica lleve el nombre de su padre.

"Si tú vas a utilizar el nombre de tu mamá para un negocio me tienes que pagar, primero que nada yo te tengo que decir si lo puedes hacer, eso es aparte; si lo vas a utilizar como tu papá, en familia, claro, lo puedes hacer, pero en negocio, ni madres", dijo tajante.

