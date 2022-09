¿Qué es el género ‘dembow’? con la que Yailin, la esposa de Anuel AA, alcanzó la fama

Luego de su regreso a las redes sociales Yailin, la más rival demostró que intenta concentrarse en su carrera. En medio de los rumores de crisis con Anuel AA, la cantante dominicana hace lo posible por salir adelante. Y si bien ha dejado en claro que en su matrimonio todo está bien lo cierto es que hay algo que no puede ocultar.

Desde hace días Anuel AA y Yailin no se muestran juntos. Hasta antes de que le cargaran dos supuestos hijos al puertorriqueño la pareja no hacía más que presumir de su relación. Incluso en la última presentación del intérprete de Si tu me busca apareció sin su esposa y acompañado por su hijo de 9 años.



Yailin, la más rival y Anuel AA. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

Yailin, la más rival, ya no pone sus likes en la caja de Instagram de Anuel AA y mucho menos sube ostentosas fotos de las actividades que hacen juntos. Eso sí, ha dejado más que en evidencia que su carrera es su prioridad en este momento de su vida. Fue desde la red social de la camarita que anunció su participación en el documental de Amazon Music “La Cuna del Dembow”.

Qué es el dembow, el género con el que nació Yailin, la más rival

El dembow es el género que la vio nacer a Yailin. El ritmo comenzó a gestarse en República Dominicana, su país de origen, así como el reguetón lo hizo en Colombia. En realidad, el dembow vendría siendo el padre del reguetón. Fue gracias al dancehall, un género musical nacido en Jamaica que nació este subgénero.

Shabba Ranks fue el primer artista jamaiquino en lograr grabar un dembow. A diferencia del reguetón el ritmo es mucho más repetitivo y su perreo es mucho más salvaje aún. Anuel AA y Yailin ya han grabado un sencillo bajo este género en los estudios de LeoRD. Y también se han dejado ver en más de un dembow desde sus redes sociales.

De qué trata "La Cuna del Dembow" donde participa Yailin

“En vez de criticar el dembow tienen que apoyarlo, porque está sacando muchos chamaquitos nuevos talentos de la calle”, se la escucha decir a la esposa de Anuel AA en el adelanto que compartió desde su cuenta de Instagram. El estreno por Amazon Music Latin será el 15 de septiembre y el público del género lo espera con los brazos abiertos.



“Un documental de 2 partes que cuenta la historia no contada del sonido que salió de los barrios de República Dominicana y ahora se está apoderando del mundo”, reza el epígrafe con el que Amazon Music describió el material donde Yailin tiene un lugar muy importante. Según explicaron, la producción intentará contar la historia de los inicios de grandes cantantes del dembow.