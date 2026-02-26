Profesores del Centro de Capacitación Cinematográfica, una de las dos escuelas históricas de cine en México y que forma parte de la Secretaría de Cultura federal, ha conformado un Colectivo para denunciar malas condiciones laborales y solicitar sean arregladas por las instancias correspondientes.

Por medio de un comunicado la recién Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. apunta que los docentes no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, pese a que realizan un trabajo subordinado, con horarios, programas académicos y directrices institucionales claras.

En lugar de ello, señala el texto, son contratados mediante el Capítulo 3000, como “prestadores de servicios profesionales”, figura que niega la existencia formal de una relación laboral y no genera prestaciones laborales de ningún tipo.

EL CCC cuenta con más de 100 profesores, la mitad de ellos apareciendo como firmantes, siendo el caso de los realizadores Maria Inés Roque (“Papá Iván”), Francisco Vargas (“El violín”) y Natalia Bruchtein (“Lachatao”), el cinefotógrafo Juan José Saravia (“Matando Cabos”), la diseñadora de producción Gloria Carrasco (“Con esa misma mirada”) y el decano Juan Francisco Urrusti.

Roque, vocera de la Coalición, aclara a EL UNIVERSAL que no se trata de confrontar a la actual directora del CCC, porque la solución corresponde a instancias federales (las secretarías de Hacienda y Cultura).

“Históricamente nunca hemos tenido ninguna prestación como trabajadores, todos estamos por honorarios con todo lo que eso implica. Tenemos maestros que llevan toda su vida aquí y no tienen ni vacaciones, ni aguinaldo”, señala.

Entre las peticiones se encuentran: contratación por tiempo indeterminado conforme a la Ley, inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit, reconocimiento de la antigüedad real y garantías de no represalias. También fija un plazo de 30 días para una mesa de diálogo institucional.

Roque apunta que la conformación de la Coalición no se ocultó a nadie, siendo creada en las propias instalaciones del CCC, un espacio que reúne a los docentes.

“La Ley del Trabajo ya está establecida para cubrir a los trabajadores de cualquier cancha, de cualquier trabajo en la vida. No hemos tenido diálogo con la actual directora porque sabemos que va más allá de ella. No es un asunto contra nadie en particular, lo que queremos es que se nos reconozca”, subraya Roque.

Recalca que la Coalición no tiene pensado hacer un paro simbólico de actividades, pues no es algo que los mueva.

“Esto es algo que está pasando en distintos espacios del circuito del cine, es un problema generalizado y como docentes del CCC queremos hacer lo propio”, expresa.

El comunicado coincide con la primera convocatoria académica del CCC en su sede Chapultepec.

Lo sucedido en el CCC se suma a la exigencia de un grupo de trabajadores por honorarios de la Cineteca Nacional, que la semana pasada convocaron a un paro simbólico de actividades.

