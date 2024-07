Producción de "La casa de los famosos México" promete transparencia en esta segunda temporada

En la primera temporada de “La casa de los famosos México” muchos televidentes y usuarios de las redes sociales se quejaron de la supuesta intervensión de la producción en el juego, incluso, aseguraron que se ocultaban escenas y se daba a los habitantes información del exterior para que generaran contenido; sin embargo, la productora del programa, Rosa María Noguerón, negó estas versiones.

Noguerón afirmó a EL UNIVERSAL, que tanto en la edición pasada edición como en la segunda, que se estrenará el próximo 21 de julio, el reality será totalmente transparente y que la dinámica al interior de la casa será llevada, únicamente, por los habitantes.

“Eso siempre va a pasar (que piensen que hay trampa). Yo sólo digo: no crean todo lo que se dice, no crean que hay listas ni crean que ya decidimos quién va a ganar, eso no existe. Los tres, cinco u ocho millones de personas que lo vean (el programa) son los que le están midiendo el pulso y están decidiendo quién quiere que gane y que se quede”.

Durante un recorrido por las instalaciones de la nueva residencia, la productora reiteró que no hay nada planeado por lo que la famosa lista que se filtró con un supuesto orden de eliminados, en realidad era completamente falsa.

Respecto a la segunda temporada, que ya ha recibido críticas, pidió al público le concedan el beneficio de la duda: “Dense la oportunidad de conocer a los habitantes desde el inicio”, agregó.

Pide paz para los habitantes

Noguerón también mostró su preocupación por los futuros comentarios que se generarán en torno a los participantes, sobre todo ante las críticas, por lo que hizo un llamado para que la audiencia modere sus declaraciones.

“Ojalá la gente que les tira hate en redes sociales sea un poco condescendiente. A ellos les cuesta mucho, cuando salen, enfrentarse a ese hate y eso es lo único que podría poner en juego el show, que no quieran entrar por todo el odio que hay en redes sociales", finalizó.

