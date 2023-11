Preparan proyecto biográfico sobre Edith Piaf con ayuda de inteligencia artificial

La cantante francesa Edith Piaf (1915-1963) será objeto de una biografía cinematográfica que recurrirá a la inteligencia artificial, para "recrear" su voz y su imagen, anunciaron el martes Warner Music y los titulares de los derechos de la artista.

El proyecto se encuentra actualmente "en la fase final de desarrollo" y se basa en algunas imágenes realizadas para uso interno, según se informó a AFP desde el entorno de Warner Music France.

Este año se cumplen el 60ª aniversario de la desaparición de la intérprete de "Non, je ne regrette rien".

A principios de mes fue lanzada al mercado una nueva canción de los Beatles, para lo que se rescató una vieja cinta analógica con la voz de John Lennon.

Otros proyectos han topado con la oposición frontal de músicos, como un reciente dúo realizado con las voces de los cantantes Drake y The Weeknd, sin su consentimiento.

La canción de los Beatles "Now and Then" surgió de una maqueta grabada a finales de la década de 1970 por John Lennon en su apartamento de Nueva York.

Después de su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono entregó en 1994 la cinta, con voz y piano, a los demás miembros del grupo.

La tecnología IA permitió aislar la voz de Lennon y mezclarla con grabaciones de los otros músicos, incluido George Harrison antes de su muerte en 2001.

"Revivirán" a Edith Piaf

Para "Edith", la tecnología de la IA, "entrenada con cientos de extractos vocales e imágenes, algunos de los cuales tienen más de 80 años, permitirá revivir la voz y la imagen distintivas de Piaf para reforzar la autenticidad y el impacto emocional de su historia", según expone el comunicado.

"Por supuesto, se utilizarán grabaciones de las canciones más importantes de Edith Piaf en su versión original".

Esta película de 90 minutos, "que se desarrollará en París y Nueva York entre las décadas de 1920 y 1960", será "narrada por la voz de Piaf y revelará aspectos de su vida hasta ahora desconocidos", precisa el texto.

