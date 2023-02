El romance entre Christian Nodal y la argentina Cazzu se consolida cada día más, al aprecer la relación entre la argentina y la madre del cantante de regional mexicano va muy bien, así lo demostraron las fotos que la señora Silvia Cristina compartió en redes junto a su nueva nuera, juntas aplaudieron la participación de Nodal en el concierto que Alejandro Sanz ofreció en Guadalajara.

Aunque Nodal y Cazzu no suelen compartir momentos juntos en redes, como él lo hacía cuando andaba con Belinda, su ex, se sabe que el romance va viento en popa, y los cibernautas cada vez se muestran más encantados con esta parejita que en un inicio sorprendió, pues no había pasado mucho tiempo del truene entre Christian y Belinda.

Aunque muchos le echan porras a Cazzu, han surgido voces que verían bien un romance entre Tini, cantante argentina que hoy compartirá escenario con Nodal.

Tini observa a Nodal en los ensayos de Premio Lo Nuestro.

Christian y Tini

Esta noche, Christian Nodal actuará en la gala de Premios Lo Nuestro, donde cantará con la argentina Tini el tema "Por el resto de tu vida", el cual, originalmente cantaría con su exnovia Belinda y que se estrenó hace tres semanas.

En las redes de los premios se han compartido algunas fotos del ensayo, en las que los cantates muestran su complicidad y profesionalismo que seguramente mostrará esta noche.

Y aunque Tini tiene pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, algunos cibernautas han opinado que la argentina y Nodal, sin duda, son una excelente dupla musical y serían buena pareja.

"Wow La Pareja Perfecta para el dúo musical y en la vida real también lo serían estas dos grandes estrellas de la música. Sinceramente no conocía a Tini pero ahora que escucho su gran voz, tan sexy y angelical al lado de Christian Nodal con esa tremenda voz inconfundible que lo caracteriza, puedo decir que es La Musa Perfecta como lo dice en la misma canción", opinó un cibernauta sobre el video "Por el resto de tu vida", donde ella sale vestida de musa griega.

En un fragmento de los ensayos para la gala de esta noche, se observa que Tini y Nodal comparten un abrazo en el escenario.





