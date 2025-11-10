Más Información

Nueva York.— Predator: Badlands lideró todas las películas en las salas de cine de EU con un fin de semana de estreno de 40 millones de dólares, según estimaciones del estudio ayer, un resultado que supera las expectativas y elevó ligeramente la taquilla tras su letargo otoñal.

Luego del peor fin de semana para las taquillas en 2025, Predator: Badlands enfrentó poca competencia de nuevos títulos.

Sin tener en cuenta la inflación, la apertura de 40 millones de dólares marcó un nuevo récord para la franquicia del alienígena con rastas, superando el estreno de Alien vs. Predator en 2004, el cual generó 38.3 millones de dólares.

Predator: Badlands, escrita y dirigida por Dan Trachtenberg, recaudó otros 40 millones de dólares en el extranjero para 20th Century Studios, de Walt Disney Co.

Un factor clave para Predator: Badlands es que, con un presupuesto de 105 millones de dólares, también se trata de la película más cara de Predator.

Badlands, la octava entrega de la franquicia que comenzó en 1987 con Predator, ofrece un giro novedoso para la serie de ciencia ficción.

En un planeta remoto, un joven depredador marginado (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) se encuentra con una investigadora androide (Elle Fanning), y los dos emprenden un viaje.

Las críticas (85% en Rotten Tomatoes) han sido buenas.

