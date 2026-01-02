El optimismo, ver el lado positivo de las cosas aun en momentos complicados, es lo que sostiene al Capi Pérez. “Me gusta animarme, hacer chistes de todo, también me gusta llamar la atención de cualquier forma y decir que nada es tan etéreo como la gente lo ve (…)”, señala.

Así es como el conductor de Azteca y su esposa están sobrellevando la noticia de que la prima de ella, Nataly Montserrat González Barro, fue hallada muerta, luego de haber estado desaparecida en Cancún.

Junto a esto llegó otra noticia que está alegrando la vida del presentador de “100 mexicanos dijeron”: la llegada de un nuevo bebé a su hogar, al que ya esperan para convertirse en una familia de cuatro.

Ari Borovoy, sin poses y como cualquiera en su colonia

Cantante y exintegrante del grupo OV7, Ari Borovoy es una persona popular en el país, principalmente en la Ciudad de México, algo que toma con gracia, mas no con preocupación o poses, como otros artistas que prefieren resguardarse que tratar con fans cuando son reconocidos.

El también empresario se da el gusto de caminar tranquilamente por colonias como la Condesa, donde reside y jamás es perturbado, gracias, en parte, a que la colonia está habitada por muchos extranjeros que no necesariamente lo conocen. Así, puede disfrutar de los restaurantes, parques y hacer sus compras como cualquier otro ciudadano despreocupadamente.

El año agridulce de Yadhira Carillo

Yadhira Carrillo cerró el año con una separación, la de su matrimonio con Juan Collado, y un éxito: la telenovela “Los hilos del pasado”, remake de “El privilegio de amar”, que se posicionó entre lo más visto de la tv.

Su regreso a la pantalla, tras 17 años, fue el argumento perfecto para justificar la ruptura de su matrimonio con el abogado, quien tras salir de prisión migró a España.

Y mientras los cercanos a la actriz afirman que era algo que se veía venir, Yadhira intenta hablar de una separación en buenos términos y aún sin la palabra “divorcio”. Un 2025 agridulce pero un 2026 con más posibilidades laborales, como una serie para una plataforma streaming que evalúa, si es que decide anteponer el plano actoral al personal.

