Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

El optimismo, ver el lado positivo de las cosas aun en momentos complicados, es lo que sostiene al Capi Pérez. “Me gusta animarme, hacer chistes de todo, también me gusta llamar la atención de cualquier forma y decir que nada es tan etéreo como la gente lo ve (…)”, señala.

Así es como el conductor de Azteca y su esposa están sobrellevando la noticia de que la prima de ella, Nataly Montserrat González Barro, fue hallada muerta, luego de haber estado desaparecida en Cancún.

Junto a esto llegó otra noticia que está alegrando la vida del presentador de “100 mexicanos dijeron”: la llegada de un nuevo bebé a su hogar, al que ya esperan para convertirse en una familia de cuatro.

Lee también

Ari Borovoy, sin poses y como cualquiera en su colonia

Cantante y exintegrante del grupo OV7, Ari Borovoy es una persona popular en el país, principalmente en la Ciudad de México, algo que toma con gracia, mas no con preocupación o poses, como otros artistas que prefieren resguardarse que tratar con fans cuando son reconocidos.

El también empresario se da el gusto de caminar tranquilamente por colonias como la Condesa, donde reside y jamás es perturbado, gracias, en parte, a que la colonia está habitada por muchos extranjeros que no necesariamente lo conocen. Así, puede disfrutar de los restaurantes, parques y hacer sus compras como cualquier otro ciudadano despreocupadamente.

Ari Borovoy, empresario, cantante, exOV7. Foto: Instagram
Ari Borovoy, empresario, cantante, exOV7. Foto: Instagram


El año agridulce de Yadhira Carillo

Yadhira Carrillo cerró el año con una separación, la de su matrimonio con Juan Collado, y un éxito: la telenovela “Los hilos del pasado”, remake de “El privilegio de amar”, que se posicionó entre lo más visto de la tv.

Su regreso a la pantalla, tras 17 años, fue el argumento perfecto para justificar la ruptura de su matrimonio con el abogado, quien tras salir de prisión migró a España.

Y mientras los cercanos a la actriz afirman que era algo que se veía venir, Yadhira intenta hablar de una separación en buenos términos y aún sin la palabra “divorcio”. Un 2025 agridulce pero un 2026 con más posibilidades laborales, como una serie para una plataforma streaming que evalúa, si es que decide anteponer el plano actoral al personal.

Yadhira Carrillo regresó a la televisión este 2025. Foto: Televisa
Yadhira Carrillo regresó a la televisión este 2025. Foto: Televisa

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]