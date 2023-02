Por qué Jonathan Majors salió indignado con Marvel tras su primer encuentro

Si bien Kang hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel en la serie “Loki” de Disney+, Jonathan Majors tiene más protagonismo en la película recientemente estrenada, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Pero lo que no muchos saben es que la relación con el gigante de películas de superhéroes no comenzó muy bien.

Leer más: Con esta película, Marvel regresará a los cines en China tras casi cuatro años de ausencia

Si bien es uno de los mejores momentos en la carrera del histriónico de 33 años, interpretando a “Kang el Conquistador”, el nuevo villano del UCM, la relación laboral entre Majors y la firma comenzó un poco tensa. Fue así como lo describió el mismo artista en una entrevista con Vanity Fair.

Leer más: Antes de ver "Ant-Man and The Wasp: Quantumania": cinco cosas que debes saber

“Me fui de mi primera reunión general con Marvel”, expresó el actor estadounidense. “Fue hace mucho tiempo. Acababa de salir de la escuela de teatro y atravesé toda la ciudad para estar en la reunión. Crecí de una manera muy particular y no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie. Así que entré a la oficina y estaban ocupados”, siguió relatando.



La molestia del varias veces nominado a premios de la industria del cine fue notoria en ese entonces, ya que mencionó en la entrevista: “Yo estaba como: 'Se supone que debo estar aquí. ¿Verdad?' La espera se hizo larga y dije: 'Solo me voy a ir. Me iré'". Acto seguido, abandonó el recinto pero no pudo llegar a salir del edificio.

"Llegué a la puerta, pero luego dijeron que la directora de reparto, Sarah Finn, iba a venir”, expresó Jonathan. Años después, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el desempeño de Majors en “The Last Black Man in San Francisco” fue lo que llamó la atención del estudio. “Es el villano de más alto nivel que hemos tenido en cualquiera de nuestras proyecciones de amigos y familiares”, fue parte de lo mencionó el ejecutivo.