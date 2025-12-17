Michaela Bisogno, única hija del fallecido conductor de "Ventaneando" Daniel Bisogno, no será la protagonista del musical "Matilda", así lo confirmó el productor Alejandro Gou, quien explicó el motivo por el que la menor de nueve años no fue seleccionada para el papel que en cine hizo Mara Wilson en 1996.

Michaela, hija de Daniel y de Cristina Riva Palacio, con quien Bisogno se casó en 2014 y divorció en 2019, mostró desde temprana edad talento artístico, un ángel especial y simpatía, cualidades que tenían encantado al conductor fallecido en febrero de 2025.

Tras la muerte de Daniel, se habló de la alta probabilidad de que Michaela protagonizara la puesta en escena en la que actuarán Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, Gloria Aura, Ma. Elisa Gallegos y Jaime Camil como Agatha Tronchatoro.

Sin embargo, el propio Alejandro Gou, gran amigo de Bisogno, descartó por completo que Michaela sea la protagonista debido al proceso de duelo que atraviesa por la muerte de su padre.

Lee también: De Paquita la del Barrio a Ozzy Osbourne, las estrellas que se apagaron en este 2025

Gou, quien considera a la menor como parte de su familia, como si fuera su sobrina, compartió que fue ella quien decidió no ser contemplada en la obra; al parecer el teatro le recuerda mucho a su papá, a quien acompañó varias veces en "El Tenorio cómico".

"Definitivamente la hija de Dani, Michaela no va a estar, no porque no de el ancho ni nada, simplemente porque no estaba preparada psicológicamente, no había pasado el duelo de su papá, este teatro le recordaba muchísimas cosas, y no se me hizo justo, ella decidió no estar", expresó.

Gou dejó claro que Michaela siempre va a contar con su amor y su apoyo.

Michaela Bisogno con el productor Alejandro Gou.

"Como mi sobrina va a contar conmigo toda la vida, como actriz, si la hace o no la hace ya sabemos qué pasa", puntualizó, y agregó que no se trata de que no le haya cumplido algo a Daniel, pues sólo él sabe perfecto lo que quiere y apoya a Michaela.

Lee también: En sus últimos días y pese a no ser creyente, Daniel Bisgono buscó refugio en la Virgen de Guadalupe: Maribel Guardia

Al parecer será la actriz infantil Lara Campos quien protagonice "Matilda, el musical"; Lara es hija del productor musical Enrique “Kiko” Campos y Lorena Schlebach, y hermana menor de las famosas Nath Campos y Gloria Aura. Debutó en la televisión a los cuatro años en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo (2017) como Paloma

rad