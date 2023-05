Poncho Vera arremete contra Shakira: la tacha de utilizar a sus hijos para facturar

Si con canciones como "TQG" o la polémica "Music Session 53", Shakira compartió con el mundo entero su dolor tras romper con Gerard Piqué, hoy la cantante parece haber sanado y da vuelta a la página con "Acróstico", tema que no sólo va dedicado a sus hijos Milan y Sasha; también colabora con ellos.

Y es que ambos pequeños aparecen en el video de su famosa madre, que se estrenó hace apenas unos días, cantando y tocando el piano, situación que ha dividido opiniones; y es que mientras algunos de los fans agradecen y aplauden que la colombiana comparta el talento de sus hijos con el mundo entero, para otros, como Poncho Vera, solo fue una manera de utilizar a sus hijos en un pleito en el que ellos no tienen nada que ver.

Durante una de las emisiones del programa "Sale el Sol", Vera junto a otros de sus compañeros, debatieron sobre el nuevo sencillo de la artista y durante una de sus intervenciones el conductor la tachó de aprovechada, pues asegura que sólo usó la imagen de sus hijos para promocionar una canción y no porque quisiera expresarles sus sentimientos: “Aquí no está involucrando a nadie, está utilizando a un niño, lo cual no es válido de ninguna manera, ni tiene justificación", dijo.

Pero las cosas subieron, aún más, de nivel cuando el presentador calificó a la canción como mediocre y una de las peores piezas que Shakira ha regalado a sus público: "Esta canción es definitivamente mediocre, no ofrece nada innovador. Ha tenido tantas reproducciones porque sale este chamaco”, agregó.

Incluso, acusó a la barranquillera de opacar el arte para crear escándalo y conseguir inflar sus número, pues le parece algo incoherente que, hace apenas unas semanas, haya pedido privacidad para los niños y ahora ella misma sea quien los exponga: “Ella pidió privacidad para sus hijos, pero aquí, con tal de conseguir vistas, los está utilizando”.

Por último, el también actor abogó por el hecho de que los menores lleven una vida tranquila y no los obliguen a formar parte de un pleito donde no hay buenos ni malos, solo adultos que deben responsabilizarse de sus acciones: "Los niños merecen una vida privada, no ser exhibidos en un pleito entre mamá y papá. De ninguna manera, podemos señalar a Piqué como el responsable, es brutalmente injusto. Aquí no hay villanos, hay adultos que se tienen que hacer responsables de sus acciones”, finalizó.





"Acróstico", nuevo sencillo de Shakira, es un tema dedicado a sus dos hijos. Foto: Instagram

Usuarios tunden a Poncho Vera por sus declaraciones

Tras estas palabras, Poncho Vera fue sumamente criticado por los usuarios de las redes sociales, quienes le demostraron su apoyo a Shakira y hasta acusaron al conductor de machista.

"Nunca los utilizó ni los utiliza, ella solo les enseña con amor lo que hace, que es cantar", "El machista está en contra", "Los niños solo demuestran que heredaron el talento de su madre, y ella los está apoyando", "Yo no le veo nada de malo, los niños se ven muy felices por cantar con su madre y es una canción dedicada a ellos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.





