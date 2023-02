Pintan a Alejandro Speitzer de moreno en una serie y Poder Prieto reacciona

Poder Prieto criticó a la producción “La cabeza de Joaquín Murrieta”, la serie histórica que da cuenta de las aventuras del denominado “Robin Hood de Occidente”, pues su cast contrató a Alejandro Speitzer para interpretar al personaje principal, pero esto no fue lo que molestó al movimiento, sino el hecho de que la piel del actor fuera pintada para aparentar que su tez era más oscura, como demanda el papel que interpretará.

Desde que Poder Prieto surgió, en 2021, sus representantes, conformados por una serie de actrices, actores y miembros de la industria audiovisual, entre otras personas relacionadas con el mundo del entretenimiento, han luchado por desvelar la discriminación que existe dentro de la industria del cine y la televisión ya que, por años, ha limitado las oportunidades de aquellas y aquellos que tiene piel morena, al dar los papeles principales a personas caucásicas.

Uno de sus máximos representantes es Tenoch Huerta, pues el actor ha logrado derribar la concepción de que los actores y actrices de piel morena no pueden conseguir papeles de trascendencia dentro de las producciones cinematográficas, luego de que interpretara a Namor en la película de Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever”, por la cual ha recibido muy buenas criticas no sólo a nivel nacional, sino internacional.

En esta ocasión, Poder Prieto recurrió a sus redes sociales para exponer su inconformidad ante el hecho que los productores de “La cabeza de Joaquín Murrieta”, una producción de Prime Video, recurriera a un actor de piel clara para interpretar a un personaje que, presumiblemente, era de tez más oscura, pues de acuerdo con datos históricos, no hay pruebas materiales que comprueben o descarten la existencia de Joaquín Murrieta, un minero que cuentan que se reveló ante la Ley de impuestos a mineros extranjeros en 1850.

En el mensaje, el colectivo declara:

“Qué bien que @PrimeVideoMX ya se unió a la lucha antirracista; ¿Quieren morenos? ¡Pues los pintamos! Gracias por su compromiso para acabar con la falta de representación. #LaCabezaDeJoaquínMurrieta”.

Algunos usuarios que apoyan este movimiento reprobaron dicho actuar y, de hecho, lo compararon con lo que sucedió durante las filmaciones de “The birth of a nation” (1915), en la que su creador D. W. Griffith recurrió a actores de piel clara para evitar contratar a actores de piel negra, por lo que usaba pintura de color oscura para representarlos; esta acción fue catalogada como “blackface”, pues aseguran que en “La cabeza de Joaquín Murrieta” se hizo uso del ”brownface”.

Las quejas del colectivo ya llegaron a oídos de Alejandro Spetizer que, mientras arribaba a la alfombra roja de la producción de Prime, fue cuestionado acerca de este tema, reaccionando visiblemente molesto, pues indicó que quienes critican la serie ni siquiera la han visto.

“Que cada quien opina lo que quiera opinar, estoy en total desacuerdo porque ¿ustedes ya vieron la serie?”, preguntó a la prensa, a la que las reporteras y los reporteros contestaron que no. “Ellos tampoco, entonces no saben de dónde es el personaje, no saben su historia; les cuento que los personajes están en 1850, llenos de tierra, expuestos al sol… ahí está la respuesta”, detalló.

