Pierre Angelo no aprueba el chiste de Platanito sobre Debanhi Escobar

Pierre Angelo consideró que todos los comediantes deben tener la inteligencia para tocar asuntos delicados en sus rutinas, sin embargo cree que Sergio Verduzco "Platanito", no se equivocó al haber hecho un chiste sobre el caso de Debanhi Escobar.

“Yo no creo que se equivoque la gente, más bien cada quien tiene una visión muy clara de hasta dónde puede (llegar) con el humor”, declaró el actor durante el estreno de la temporada del espectáculo teatral de “Tenemos otros datos”.

Recordó que él ha tenido la oportunidad de estar en noticieros, en donde se debe tener una claridad de que no se debe “golpear a la gente” con las palabras.

Cuando él participa en rutinas cómicas de políticos, tanto en el mencionado show, como en el programa “El privilegio de mandar” aclaró que él nunca se mete con su vida personal.

“Lo que nosotros hacemos es satirizar la vida pública. Mientras estás atacando, lo que nosotros hacemos es señalar a través del humor lo que ya sabes, pero en algún momento transgredimos a la persona”.

Para él existe una línea muy delicada de cuándo transgredir un asunto, pero al final del día el público, dijo, también exige si se quiere continuar con esto o no, se tiene que ser muy delicado con lo que se hizo o declaró.

“Un problema con lo que pudo pasar en el colegio Williams (en el que un alumno se murió ahogado), no es chistoso, no hay manera de que sea chistoso para nada en ese tema, allá adelante podrás pensar otras cosas, pero el humor debes de tener una inteligencia para decir esto no es chistoso y esto está afectando a gente terriblemente”.

Agregó que gracias a Dios él nunca ha tenido problemas por sus rutinas de comedia porque siempre ha cuidado el contenido.

“Toda la gente se quiere reír, todos nos queremos reír y para reírnos tiene que ser algo positivo”.

El costo para Platanito

“Más allá de un costo, me parece más allá de una factura que se tiene que pagar realmente también es un estilo, es decir, si habláramos de comedia universal, los ingleses por ejemplo tienen cierto humor que de repente puede ser muy flemático o puede ser muy negro y que hay público para todo también”.

Declaró que al final del día "Platanito" sabe hasta dónde llegar con sus chistes y también si no es la primera vez que toca temas delicados “es porque tal vez hay algo que le funcionó y que él está tranquilo con ello, pero cada quién tiene su estilo y forma de hacer humor. Nuestra manera de hacer humor es totalmente distinto, es un humor sano”.

Pierre Angelo protagoniza el espectáculo “Tenemos otros datos” en el que comparte créditos con Christian Ahumada, Yeka Rosales, Fernando Canek y Adriana Moles. Se presentará todos los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Centenario Coyoacán.



