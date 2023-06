Peso Pluma: descubre a las mujeres que conquistaron el corazón del cantante

Peso Pluma se ha convertido en el hombre del momento ya que sus corridos tumbados no dejan de acumular reproducciones en las plataformas de streaming. Con muchos fanáticos y también detractores porque consideran que no tiene talento musical, se ha hecho un nombre y cada da paso que da es noticia.

Como todo famoso no le han faltado candidatas a conquistar su corazón, aunque en este aspecto, el cantante que saltó a la fama con "Ella baila sola" es muy reservado con su vida privada y poco y nada se sabe de sus romances. Una de las famosas con la que se lo vinculó fue Jailyne Ojeda, la modelo de la famosa canción y además ex concursante de La Casa de los Famosos.

"Él me invitó a Disney un día antes de hacer el video musical", contó la influencer en el podcast "Acá Entre Nozz". "Acepté esa cita con Peso Pluma pero sabía que iba a ser como publicidad, que iba a ayudar al video", añadió la joven quien sabía perfectamente lo que implicaba tener una relación con el cantante joven del momento.

Además, la modelo sabía que se enfrentaría a todo tipo de comentarios de los fanáticos de Peso Pluma. "Dije: no, no puedo andar de novia con él, no quiero pasar por eso", admitió. "Yo sola me voy a lastimar, voy a sufrir muchísimo. Si fuera su novia, [pensé en] todo lo que iba a tener que aguantar", comentó. Sin embargo, hubo otra mujer que habría conquistado el corazón del cantante.

Se trata de la influencer y modelo Odalys Velasco quien también tuvo un romance con Peso Pluma y lo acompañó a varias de sus presentaciones. "Sí estuvimos saliendo, sin embargo no fuimos novios", dijo ella a "De podcast con Aldo". También contó que el cantante la desilusionó. "En pocas palabras, se fue sin darme una explicación", indicó la joven.