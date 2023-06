VIDEO: Tunden a Peso Pluma tras cantar corrido tumbado a capela; así suena

Peso Pluma se ha coronado como uno de los cantantes mexicanos más cotizados de la actualidad. A sus 24 años sigue cosechando fans en todo el mundo, aunque ello también supone críticas a su desempeño musical.

A pesar de que comenzó su trayectoria en el 2020, no fue hasta 2023 que “Doble P” se dio a conocer con el tema “Ella Baila Sola” en colaboración con Eslabón Armado. Con la pista escaló a las listas de reproducción de Spotify y YouTube.

Lo anterior lo llevó a codearse con celebridades de talla internacional y a experimentar con diferentes ritmos musicales. Becky G, Junior H y Natanael Cano son algunos de sus duetos más sonados.

Recientemente, el cantante se viralizó en redes sociales tras cantar a capela el tema “VVS”, el cual grabó junto a Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra. Aunque el resultado no fue el que esperaban sus fans.

Peso Pluma creció influenciado por la música de Drake y Natanael Cano. Foto: YouTube

Peso Pluma canta a capela y le llueven críticas

No es la primera vez que Peso Pluma muestra su voz real sin autotune. Sin embargo, dada su arrolladora fama, todavía hay quienes se sorprenden al escucharlo cantar sin producción ni filtros.

Por medio de Instagram se difundió un clip del intérprete de “El belicon" en el estudio de grabación. El líder de los corridos tumbados coreó algunas estrofas del tema “VVS” y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

“No no no, pobrecito ¿quién le dijo que cantaba?”, “¿Eso es cantar?”, “Vicente Fernández se revuelva en su tumba”, “Qué gachote canta, pero como me cae bien”, “Qué bajo ha caído la música”, señalaron internautas.

Por otra parte, los fans de hueso colorado de Peso Pluma lo defendieron. “La voz que tanto critican es la voz que lo puso en el No. 1 de Billboard”, “Precisamente por esa voz es que llego tan rápido al éxito”, “Lo que él tiene es una voz auténtica, es única y eso marca la diferencia”, se lee en el post.

A pesar de las críticas que ha enfrentado en su corta trayectoria, Peso Pluma continúa trabajando en nuevos proyectos musicales. La semana pasada anunció el estreno de su álbum “Génesis” en plataformas digitales.

El material discográfico será lanzado el próximo 22 de junio de 2023 a las 18:00 horas de México.

