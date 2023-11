Pese a falta de apoyo económico, el festival Feratum sobrevive y anuncia su edición 2023

Una vez más Feratum se salvó de caer en las catacumbas del olvido y, pese a la falta de apoyos económicos que nunca ha obtenido en el actual sexenio, realizará su edición 2023 la semana próxima.

El festival internacional especializado en cine de género ha pasado por complicaciones desde hace varios años: primero, en su cuna Tlalpujahua dejó de tener apoyo gubernamental local y, después, pese a solicitado, no ha sido aprobado con recursos federales.

Actualmente los certámenes de cine sólo se tiene como apoyo el Profest, que es para todo tipo de festival y en el Instituto Mexicano de Cinematografía se cuenta con un apoyo a formación de públicos.

“Ya hemos hablado de que sí existe un fondo para festivales (Profest), pero se da a muy pocos, son contados y no es sólo para los de cine. El Imcine no tiene una estructura de apoyo a festivales como tal, incluso algunos se han cancelado porque no han encontrado ese apoyo del gobierno federal. Hago un llamado, una solicitud para que en los próximos años se encuentre la manera de poder apoyar”, indica Miguel Ángel Marín, director de Feratum.

Por parte de Imcine, aclara, se tiene sólo el respaldo en difusión. Feratum 2023, precisa, se logró gracias a la asociación de hoteleros de Pátzcuaro, sede del evento, y a apoyos gubernamentales locales.

“Gracias a ellos el festival no se cancela, que estuvo cerca de serlo”, subraya Marín.

Feratum, que se realizará del 10 al 12 de noviembre, contará con una programación de cerca de 80 producciones entre largo y cortometrajes procedentes de países como Argentina, España, EU y Canadá.

Entre sus estrenos principales se encuentran las nacionales “Asuntos pendientes del más allá”, con Susana Zabaleta y “Masacre en Teques”, un slasher con su clásico asesino serial. También están “Rapunzel: el perro y el brujo” (Colombia), “Isla Alien” (Chile) y “Melchor the apothecary” (Estonia).

“Son 16 largos y más de 50 cortos, cada película tendrá una única función. Este es el cuarto año en Pátzcuaro y el primero que vamos al 100% en actividades, los primeros años fueron de alguna manera muy simbólicos porque fue la pandemia y tuvimos poca programación y presencial, pero lo que no queríamos era perder la continuidad”, recuerda”.

Este año se efectuará la Marcha de las Bestias, en la que cientos de fanáticos se visten de personajes de terror y la cual, previo a la pandemia y en Tlalpujahua, llegó a contar 4 mil participantes.

El año pasado en Páztcuaro se llegó a los mil 500 marchantes, esperando en este más de 2 mil.

Al término de la misma se realizará el ancentral juego de pelota de fuego prehispánico, que es también motivo del poster oficial del festival.

“Va a ser una exhibición, el juego tenía motivos rituales y aquí lo vamos a ver”, apunta Marín.

Feratum tendrá una segunda pasada en la Cineteca Mexiquense de Toluca, del 10 al 12 de noviembre, y la Cineteca de las Artes (Centro Nacional de las Artes), del 16 al 23 de noviembre.





