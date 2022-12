Penélope Menchaca conquista la red con minivestido ideal para iniciar el 2023

Una de las actrices y conductoras de televisión más queridas de nuestro país es Penélope Menchaca. Programas como “12 corazones”, “El poder del amor” y “Hoy día” han contado con Menchaca como conductora.

Penélope Menchaca es muy activa en sus redes sociales, y siempre está compartiendo fotos y videos de sus looks y del detrás de escena de “Hoy Día”. Por ejemplo, en las últimas horas la conductora sorprendió a sus seguidores con un vestido color rosado que le quedaba impecable.

Se trata de una prenda con mangas cortas y cuyo largo llega por encima de las rodillas. Penélope Menchaca lo combinó con unos tacones en color plateado y accesorios de plata. Menchaca se caracteriza por ser una conductora que siempre suma mucho color a sus looks. Por ejemplo en las últimas semanas la hemos visto lucir looks en color rosado, celeste, verde, fucsia, rojo, entre muchos otros colores.

Foto: Penélope Menchaca. Fuente: Instagram @menchaca.oficial

Ahora Penélope Menchaca se muestra muy feliz en las redes sociales, pero hace un par de semanas la conductora se mostró muy vulnerable en su perfil de Instagram y en el programa “Hoy Día”, ya que recordó la pérdida de su nieto.

“Quiero decirles la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”, dijo Penélope Menchaca con lágrimas en los ojos. Sus compañeras Adamari López y Lourdes Stephen la consolaron.



Foto: Penélope Menchaca. Fuente: Instagram @menchaca.oficial

Menchaca aseguró que su nieto nació con una enfermedad cardiaca congénita que lamentablemente permeó su salud: “Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”, finalizó la conductora.