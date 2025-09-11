Desde hoy puedes disfrutar del Tour de Cine Francés más grande de México en más de 70 ciudades, incluyendo la capital mexicana. Se estrenarán siete producciones recientes francesas de diferentes géneros.

¿Cuándo y dónde es el 29 Tour de Cine Francés?

Las proyecciones inician en Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Celaya y Chetumal por siete días, mientras que en la Ciudad de México (CDMX) se extenderán hasta el día 24 de septiembre. En ciudades como Mérida y Guadalajara, dependiendo de los cines, la muestra francesa continuará hasta la primera semana de octubre. En Cinépolis se puso a la venta un cinebono que permite ver cuatro cintas en sala tradicional o dos en formato VIP.

¿Qué películas ver en el 29 Tour de Cine Francés?

“Cuando llega el otoño” (Quand vient l'automne)

Francois Ozon, director de “8 femmes” y “Swimming Pool: juegos perversos”, regresa a la fiesta del cine francés con un nuevo drama. La historia sigue a una adorable abuela que vive tranquilamente su retiro en un pequeño pueblo de Borgoña, hasta que la llegada de su pequeño nieto y un error cometido desencadenan todo un thriller.

“El acusado” (Le fil)

De esos casos que se ven cada vez más en el cine: el director y el protagonista son la misma persona. Ahora el reto lo toma Daniel Auteuil, una de las figuras más reconocidas del cine galo, quien presenta este thriller sobre un abogado y su encuentro con un hombre acusado de asesinar a su esposa.

“La maestra violet” (Louise Violet)

Ubicada a finales del siglo XIX, esta cinta muestra a una mujer con un pasado turbio que es enviada por el gobierno republicano a montar la primera escuela pública en un pueblo de la campiña francesa. Se trata de una comedia romántica en la que la resistencia del pueblo da pie a encuentros transformadores.

“Los colores del tiempo” (La Venue de l’Avenir)

Otra comedia, en este caso con tintes dramáticos, que sigue a una familia en el nacimiento del París moderno y el auge del impresionismo, pero vista desde los ojos de una joven del 2024. Ambos mundos colisionarán de una manera poco amable.

“Los lazos que nos unen” (L'Attachement)

Valeria Bruni Tedeschi, nominada varias veces al Premio César y al Festival de Cannes, protagoniza este drama acerca de una mujer que disfruta plenamente de su trabajo y su independencia, pero que inesperadamente debe compartir la vida de su vecino y sus dos hijos.

“Rodrigo enamorado” (Avignon)

Una historia de un actor envuelto en una mentira. El protagonista atraviesa serios problemas cuando se enamora de una prometedora colega. Para impresionarla le dice que será el estelar de un montaje de “El Cid Campeador”. La mentira puede ser insostenible… o quizá no, pero habrá muchos momentos de comedia que te harán reír.

“Un toque de amor” (Une pointe d'amour)

Julia Piaton, protagonista de la serie “Citadel: Diana”, encabeza esta comedia romántica tipo road movie. Su personaje, con una enfermedad incurable y en silla de ruedas, opta por irse de viaje a España. El problema surge cuando se encuentra con un hombre recién salido de prisión, que no será lo que parece.

El 29 Tour de Cine Francés se llevará a cabo en las Sala de Arte de Cinépolis y los boletos estarán disponibles en taquilla y en linea hasta el 29 de octubre en CDMX.