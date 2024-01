Pee Wee queda en libertad tras arresto en EU por manejar en estado de ebriedad: "no es el ejemplo que quiero dar"

Como una completa irresponsabilidad, así calificó Pee Wee los actos que cometió este pasado fin de semana y que lo llevaron a ser detenido por las autoridades estadounidenses.

El exvocalista de los Kumbia Kings se convirtió en tendencia el pasado fin de semana, luego de que se diera a conocer que se encontraba tras las rejas, luego de manejar en presunto estado de ebriedad.

Ahora, el cantante decidió romper el silencio y en entrevista con el programa "Ventaneando" se dijo sumamente apenado por su comportamiento, ya que no es el mensaje que quiere dar a sus fans: "estoy arrepentido, estoy apenado, no es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano estoy aquí dando la cara", dijo.

El intérprete de "Mi dulce niña", también explicó que fue lo que sucedió y cómo pasó el tiempo en la cárcel: "Cometí una irresponsabilidad al manejar después de tomarme unos tragos con unos primos en la madrugada. Me pararon y pasé un par de horas, yo creo que fueron un total de 11 o 12 horas. Nunca en la vida me había pasado", agregó.

Sobre su problema legal, Pee Wee confesó que quedó en libertad sin tener que pagar fianza y que regresará a la corte en 30 días: "Me dieron la posibilidad de que firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que es lo que va a suceder. Tiene que ver mucho en como te portaste y yo intenté respetar a la autoridad".

Asimismo explicó que buscará ayuda legal, pues no desea tener antecedentes penales:, además de que este incidente significó una gran lección de vida: "Yo pienso que si voy a necesitar a un abogado pues no me gustaría tener en mi récord. No tengo la mínima idea de como son los procesos de esto porque nunca la había vivido pero estamos aprendiendo", finalizó.

