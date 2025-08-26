Chris Smith, más conocido como Peacemaker, es un hombre capaz de matar “por la paz”. No es una premisa aislada: el cine y la televisión están llenos de personajes que, lejos de encarnar la perfección del héroe tradicional, luchan con sus propias sombras mientras intentan hallar calma en medio del caos.

De Wolverine a Wanda Maximoff, pasando por Bruce Wayne o incluso Tony Soprano, el entretenimiento nos ha mostrado figuras marcadas por el dolor que, más allá de sus poderes o riqueza, buscan sanar heridas invisibles y responder a la pregunta: ¿puede alguien encontrar paz en medio del caos?

Ese dilema es el que James Gunn decidió llevar al extremo con Peacemaker, un antihéroe contradictorio que en la primera temporada ya demostró que matar “por un bien mayor” lo hundía todavía más en la culpa de su pasado.

La nueva temporada arranca por HBO Max con Chris atrapado en una dimensión alternativa en la que su hermano Keith (a quien accidentalmente mató de niño) está vivo.

Ese hermano es interpretado por David Denman, recordado por The Office, quien finalmente fue revelado como Keith Smith convertido en el Capitán Triunfo, un superhéroe rescatado de los cómics olvidados de la “Edad de Oro” de DC.

A sus 52 años, Denman recibió la llamada de James Gunn para unirse a la serie sin imaginar la exigencia que tendría el papel.

“Cuando me llamaron, entrené seis días a la semana, durante 12 meses, y bajé 50 libras. No me intimidaba el show, pero sí la preparación física”, contó el actor.

Un espejo incómodo

La nueva entrega no solo retoma la acción tras los eventos de Superman (2025). También coloca a Peacemaker en una encrucijada emocional: ¿es posible redimirse cuando se carga con tanta culpa y violencia?

En el universo principal, Chris vive atormentado por haber causado la muerte de Keith. En DC2 (esta dimensión alternativa), en cambio, lo recupera como un héroe perfecto y querido por todos. Pero la ilusión pronto se agota: su padre Auggie, un líder supremacista blanco, también está vivo allí.

La llegada del Capitán Triunfo además de un guiño a los cómics antiguos es, sobre todo, un espejo para Chris Smith: la paz que anhela podría existir… pero solo en un universo construido sobre mentiras e ideologías corruptas.