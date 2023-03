Paris Hilton confiesa un episodio traumático de su juventud

La socialité Paris Hilton no ha parado de dar fuertes detalles sobre su vida, pues a unas semanas de que revelara que perdió un bebé cuando tenía aproximadamente 20 años, ahora compartió una experiencia de acoso que vivió con un maestro de octavo grado.

Fue a través de “Paris: The Memoir”, un libro autobiográfico, que la heredera recordó cuando un instructor al que apodó, “Mr. Abercrombie”, le dijo que estaba enamorado de ella.

De acuerdo con su versión, el hombre le dio su número de teléfono y le pidió que mantuviera en secreto el contacto.

“Señor. Abercrombie me llamó casi todas las noches y hablamos durante horas sobre lo increíblemente madura, hermosa e inteligente que era, lo sensual, incomprendida y especial que era”, se lee.

De acuerdo con “Page Six”, Abercrombie también le “recordó” la diferencia de edad que extistían entre personalidades como Elvis y Priscilla Presley o Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra.

La empresaria detalló que en alguna ocasión el maestro acudió a su casa cuando sus padres no estaban y ahí fue cuando la besó: “El maestro me tomó en sus brazos y me besó”, y detalló que posteriormente su madre y padre los atraparon en el auto.

Paris externó que aún recuerda al hombre culpándola y diciendo “'¿Por qué me obligaste a hacer esto?'”.

“Me tomó décadas pronunciar la palabra pedó…”, escribió.

Detalló que reconocerlo a él como un abusador de menores, también significaba ponerse a ella en el papel de víctima, situación de la que no podría salir.

En otras ocasiones la empresaria ha contado que sufrió violencia sexual cuando tenía 15. Paris también se convirtió en una activista contra dicho tipo de abuso.

De acuerdo con el medio, de los 16 a los 18 “pasó por diferentes programas de modificación de conducta”, además fue "violentada" en la escuela Provo Canyon en Utah.

Tal experiencia se retrató en su documental “This is Paris” en 2020 y trabajó con los legisladores para crear la Ley de la industria “Adolescentes con problemas”.

Aunque se ha enfocado en promover y actuar contra la violencia, en realidad las experiencias aún le quitan el sueño.