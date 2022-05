Para evitar acusaciones de acoso, strippers limitan contacto físico con su público

"Uncensored International Show" es un espectáculo donde la sensualidad de los artistas que integran su elenco es el elemento principal, pero sabiendo que el tema del acoso es algo muy delicado actualmente en México, esta producción tienen mucho cuidado en los límites del show debido a que hay contacto físico entre artista y público.

"Porque al final del día se viven experiencias fuertes arriba del escenario, porque sí nos llegó a pasar de que nos excedíamos tantito y era como un shock emocional, entonces tuvimos que aprender sobre cómo manejarnos y la verdad el método que aplicamos, que es como un tipo de mapeo del público que ha sido un éxito", explicó Diego Franco, miembro del elenco de "Uncensored International Show".

El objetivo de dicho mapeo es buscar que todo sea consensuado, por eso antes de que el show inicie alguien del equipo hace un sondeo de quiénes sí están dispuestas a participar, previa explicación de qué va el espectáculo, entonces se les informa al elenco de quienes han dado su consentimiento; pero algo fundamental que Diego dijo siguen estrictamente, es dirigirse y actuar con respeto hacía el público, porque finalmente esto continúa siendo un espectáculo, aunque a veces es el público el que se excede los límites con ellos.

"Si nos ha llegado pasar que en el calor de la emoción, de la euforia o que hay chicas que nunca habían experimentado un show como éste, que hacen cosas que no deben, pero como profesionales decimos 'no pasa nada que el espectáculo siga', todos somo conscientes de eso y no hemos tenido problemas de ningún estilo".

Aunque Uncensored International Show está dirigido al público femenino mayor de edad, Diego Franco señaló que puede verlo el público en general, incluida la comunidad LGBTTTI, porque todos son bienvenidos a divertirse, porque no sucede nada que no pueda verse en un escenario y sobre todo en una fecha como hoy, que es el Día de las Madres.

"A todas las mamás les vamos a dar un gran regalo. Este más que un espectáculo al estilo ´Sólo para mujeres´, es un show en toda la extensión de la palabra y ha sido un gran desafío para muchos de nosotros porque la gran mayoría somos bailarines y los montajes de este tipo son para chavos más musculosos, entonces nos hemos exigido mucho para poder llagar a ese nivel; es como un mix de excelentes bailarines, producción y buen físico", dijo Diego sobre este show que se presenta esta noche en La Maraka.

Diego explicó que el espectáculo está compuesto por 12 números, los cuales tienen una temática específica y que están asignadas a cada uno de los miembros del elenco para su lucimiento, y que van de acuerdo a su personalidad y aptitudes, pero sus compañeros lo acompañan como ensamble, por lo que siempre está la compañía completa en el escenario.

"El éxito de este show considero ha sido el carisma de todos los muchachos y la buena energía, todos siempre tratamos de tener buena actitud, somos una gran familia, todo esto se proyecta en el escenario, al final del día se siente la buena vibra en cada función que hacemos".

El también bailarín señala que todo el tiempo el público está interactuando con los artistas, algo que no pasa en un concierto o una obra de teatro, y para que la dinámica de este show funcione es necesario que las espectadoras colaboren con ellos y se conviertan en parte del montaje.

Diego Franco es uno de los tres mexicanos que forman parte de "Uncensored International Show", pero antes de eso ya había participado en Sólo para mujeres, también era miembro del cuerpo de baile de estrellas como Gloria Trevi y Yuri, además de que estaba involucrado en el mundo de la publicidad, pero un amigo le habló de las audiciones para este espectáculo, el cual nació en Las Vegas, Nevada, y no lo dudo para hacer casting.

"Algo que era fundamental para quedarme en el elenco, era tener una buena retención de la información, además del físico, porque las coreografías son complicadas y así fue el casting, te montaban la coreografía una sola vez y luego tenías que repetirla, además se montan shows de un día para otro; de igual manera debías tener la habilidad de improvisar en el escenario y bailar".

En este espectáculo sus elementos vienen de distintas partes del mundo, como España, Venezuela, Ucrania, Argentina, Italia, etcétera, pero Diego aseguró que los mexicanos tienen muy buen nivel artístico, pero es necesario que se crean el potencial que tiene, porque un montaje como Uncensored International Show es un excelente escaparate para conseguir nuevos proyectos.

melc