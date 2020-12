Para Enrique Bunbury, el colmo es regalar conciertos por streaming

“Vestido como un yonqui” es como Enrique Bunbury dice que ha pasado la cuarentena. Y aunque tratado de no caer en la tentación de hacer cosas que no le gustan, como “regalar conciertos”, explica que prepara un streaming único y bien producido.

El cantante asegura en conferencia que él no está de acuerdo con varias cosas que se han hecho durante la pandemia, "y una de ellas era el tipo de conciertos que se estaban haciendo en este verano, con distancia social, con una serie de impedimentos y limitación de público en los conciertos, que eran muy poco rentables”.

El motivo, ahonda, es que para "llenar la nevera con esos conciertos", se debe reducir músicos y técnicos, que al final son los grandes perjudicados de las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos. "Eso es algo que no he hecho y en mis planes no está el hacer”, afirma.

El intérprete de éxitos como “Aunque no sea conmigo” y “Parecemos tontos” indica que, aunado a la situación difícil que viven los músicos por la pandemia, ya se regala su música en las plataformas digitales y es por eso se le hace el colmo que también le pidan hacer un concierto gratis.

“Luego estaba obviamente lo del streaming, que nada de pensar en este tema. Se habló mucho del artista en pijama tocando la guitarra en su casa y vamos haciendo canciones a diario y estando de una forma más presente en redes sociales. Yo me resistí a eso porque considero que la música y los músicos deben de cobrar por su trabajo y considero que ofrecer la música como la estamos ofreciendo en streaming, los discos que salen en las plataformas digitales, ya es regalar la música y luego regalar los conciertos me parecía el colmo de los colmos”, enfatiza.

Es por esa razón que a petición de muchos desea hacer un concierto bien hecho, memorable y ante todo bien producido, con el que espera, si las condiciones sanitarias se lo permiten, arrancar de esa manera su gira en el 2021.

“Para hacer un streaming de pago sólo puedes hacer uno. Hemos intentado hacerlo de forma de que una promotora se comprometiera de hacerlo llegar a todos los países, de tener un escenario en condiciones con luces, ensayos, toda la banda, todos los técnicos, tener todas las condiciones (...)".

“Lo más sencillo (en esta cuarentena) era vestir como yonki, con el pijama y cualquier camiseta. He tenido alguna semana en la que me he cambiado un poco, en casa se acostumbraban a verme pasar así, como pidiendo papel de plata…pero por si alguien tiene duda no vamos a salir en pijama tocando en el cuarto de estar, con guitarras acústicas. No es un streaming casero, van a ver un concierto real”, dice.

El también compositor se encuentra promocionando su nuevo álbum “Posible”, con el que espera que pase a la posteridad, aunque comenta que ni los trabajos de Paul McCartney o Elvis Presley son eternos, porque ya las nuevas generaciones no los escuchan tanto.

“Yo creo que los músicos queremos que nuestros discos aguanten el paso del tiempo, pero hagamos lo que hagamos el tiempo va a ser muy cabrón con todos nosotros. Por mucho que queramos hacer canciones universales y que tengan lecturas pasadas las décadas, Elvis Presley, que es el gran intérprete de los años cincuenta, el Rey del Rock and Roll, es un artista que los muchachos de 15 años o estas nuevas generaciones apenas escuchan, porque no sientes esa conexión. El que nuestras canciones sean universales y aguanten décadas es prácticamente imposible”, explica.

“Así que una vez aceptada la derrota, la derrota a la que está destinada Paul McCartney también, yo creo que lo que nos queda es a través de reflejar el momento que vivimos, intentar llegar a la universalidad y a la atemporalidad”, añade.

