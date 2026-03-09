Casa Paquita, el cantabar de Paquita la del barrio, ya ha sido puesto a la venta y, mientras el heredero del restaurante, su hijo Miguel Gerardo, espera a que un comprador muestre interés, el mánager de la cantante, Paquito Torres, recuerda alguno de los pasajes más memorables que ocurrieron en el lugar, como la ocasión en que la intérprete protagonizó una pelea con uno de sus clientes.

Matilde Obregón asistió a las instalaciones de Casa Paquita, en donde, desde hace unos días, ya se puede ver una lona con la frase "En venta", para hablar con Paquito Torres, representante de la cantante por 25 años, y con doña Teresita, la señora que apoyó a Paquita con el negocio por dos décadas.

La periodista, Teresita y Torres dieron un recorrido por las instalaciones, las cuales se extienden en alrededor de 674 metros cuadrados y, entre vitrales, columnas y la pintura que la propia Paquita eligió para su establecimiento, su exmánager recordó algunas de las anécdotas más emblemáticas que guardan las paredes del cantarbar, ubicado en la calle Zarco, de la colonia Guerrero.

Una de las historias más emblemáticas para Torres es la vez que Paquita confrontó a uno de sus clientes, que lanzó una servilleta, hecha bolita, al escenario e impactó directamente en la cantante, acción que, por su tempraramento, la intérprete de "Rata de dos patas" no dejó pasar desapercibida.

"Aquellos años, siendo un bar de arrabal, ya te imaginarás las peleas que hubieron aquí que, alguna vez, Paquita se bronqueó con un cliente", expresó.

Paquito recuerda que, en realidad, el blanco del cliente no era Paquita, sino un maestro de ceremonias que, con un humor muy negro, llegó a incomodar a más de un comensal.

"Lo que pasa es que Paquita estaba volteada, estaba cantando y también estaba un maestro de ceremonias, que era algo pesadito, entonces alguien agarra una servilleta y se la avienta, el maestro de ceremonias se agacha y entonces (la servilleta) le pega a Paquita y Paquita piensa que era para ella", explica.

Fue así que Paquita vertió el líquito del vaso en el cliente, para luego, aventar el vaso de cristal al suelo.

"Se enfurece entonces, que ve un vaso, y que se lo avienta, primero le aventó la copa, agarró el vaso porque estaba en una mesa de pista y que se lo avienta, ya te imaginas las risas, pero Paquita estaba rabiando de coraje, que avienta el vaso y chin, era una cosa..., un bar arrabelero, pero con qué estilo", dijo entusiasmado.

Mánager de Paquita la del barrio comenzó como garrotero del cantabar

Torres también contó parte de la historia que lo une a la cantante pues, antes de ser su representante, cuando tenía entre 14 y 15 años, llegó a Casa Paquita, a trabajar como garrotero y mesero,y, poco a poco, fue escalando, buscando en qué podía ayudar en el restaurante.

"Aquí trabajé muchos años porque yo empecé siendo garrotero, después mesero, después venía por lo delegado por la ANDA, vendía cigarros, vendía relojes en abonos, perfumes en abonos; daba barato, y cuando no había plataformas para pedir taxi, les preguntaba cuánto les cobraba un taxi y yo les decía ´yo lo llevo´, le encargaba a mi garrotero, iba y regresaba, fueron años de lucha, trabajé mucho aquí, los ayudaba hacer el corte de caja, había veces que me quedaba ya a dormir aquí, porque para irme a las 3 o 4 de la mañana, ya mejor me quedaba a dormir en la cantina, a mí se me hacía de onda, ponía una cobija ahí", relató.

