Paola Durante lamenta que Belinda la haya retratado como "una boba"

Paola Durante está en desacuerdo con la reciente serie “¿Quién lo mató?”, de Prime Video, que se centra en el asesinato de Paco Stanley, pues aseguró que ahí no cuentan su historia, pero además Belinda, quien la personifica, en realidad no la muestra como es.

“Me pusieron como bobita y hasta la gente está diciendo ‘oye ¿Paola Durante tiene retraso mental?’ Ahora, hasta eso. Pero no es culpa de ella, es la dirección, lo que pensaban que tal vez era porque fui inocente, pero hay una gran diferencia entre ser boba y ser inocente”, expresó la exedecán, quien actualmente habla de su verdad en su canal de YouTube.

En entrevista comentó que la cantante pop la apoya y le dice: “todos conocemos tu historia, me encanta el programa que estás haciendo y que ahora tú tienes la oportunidad de contar tu historia”.

Finalmente, dijo, no importa cómo la hayan plasmado en esa serie pues reiteró que todas las personas conocen la verdad sobre lo que pasó el 7 de junio de 1999, cuando ella fue encarcelada alrededor de un año, cuatro meses tras ser acusada por supuestamente estar relacionada con dicho asesinato, pero fue liberada por falta de pruebas.

“Como siempre, mi ángel ahí está, me apoya, ella (Belinda) nunca habla mal de nadie, ella es súper ecuánime, linda y pues obviamente nos atrapó a toda la historia (la serie) porque es mi historia”.

Belinda caracterizada como Paola Durante en la serie "¿Quién lo mató?"

Paola Durante demanda, quiere "rebanada del pastel"

Adelantó que el próximo miércoles en su canal de YouTube (quienes_paola) dará más detalles de este asunto. Respecto a la demanda que interpuso a la serie comentó que una parte es para ver si le dan una parte de regalías por usar su imagen.

“Si vamos a demandar tiene que ser por algo bueno porque todo el mundo ha ganado algo en esta historia, menos nosotros, al contrario, hemos sido juzgados, señalados y maltratados, perdemos la oportunidad de hacer muchas cosas y no ganamos nada, entonces si van a contar la historia, que compartan”.

Dejó en claro que nadie puede contar su historia, puesto que únicamente ella la conoce y lo vivió en carne propia; no ha podido hablar con Mario Bezares sobre la serie.

“Hemos estado un poco distantes porque él tiene su demanda aparte y yo también, a mí me duele mucho por sus hijos, aquí no se dan cuenta que los más afectados son nuestros hijos que lo siguen padeciendo y los siguen molestando; ya que termine todo eso, ojalá pueda platicar con él.

“Él fue como un papá para mí porque a veces no veía realmente lo que estaba pasando y él me centraba, me decía que tengo que ser fuerte, que tenía que dejar de ser esta niña y que todo iba a estar muy bien, que cada vez que yo lo necesitara me hiciera la enferma y fuera al otro reclusorio para platicar”.

Deseó que ojalá no se pierda ese contacto porque tal vez se distanciaron por muchas cosas que se dicen, pero esa relación, dijo, fue muy bonita. Y quisiera platicar no sólo con él, sino con todos los que vivieron esa historia, poder decir lo que sienten y cerrar ese capítulo.

