Aunque Pablo Preciado le ha regalado al público canciones emblemáticas de amor y desamor, como “Mi peor error” y “No eras para mí”, confiesa que, en el día a día, no sabe cómo expresar sus emociones.

“No soy una persona que habla de sus sentimientos, yo creo que por eso escribo canciones. Cuando estaba en terapia mi terapeuta me decía que no la veía a los ojos porque me daba pena. Pero creo en la vulnerabilidad artística, para mí eso es el arte, uno tiene que abrirse para tener una comunión con otro ser humano”, dice.

Pensando en esto, es que el integrante del grupo Matisse dio forma a su primer álbum como solista, Historias dedicadas, que será lanzado el 28 de mayo, y del cual ya se conocen dos sencillos: “El día más triste de mi vida” y “No como yo”.

“Yo siento que hay heridas que no sanan, hay dolores que nunca dejan de doler, y creo que eso son estas canciones. Pero definitivamente ayuda al proceso de sanar el hablarlo y escribirlo”, expresa Pablo.

El cantante plasmó lo que vivió hace tres años con su divorcio y, por lo tanto, la separación de su hija en algunas de estas canciones.

Cuenta que su primer disco como solista no estaba en sus planes a corto plazo; sin embargo, tras el lanzamiento de El disco del ayer, de Matisse, en febrero pasado, y ante la pausa en las presentaciones por el Mundial de Futbol, entendió que había llegado el momento ideal para dar este paso.

“Es un disco que venía trabajando desde hace tres o cuatro años y que por diversas razones no lo terminaba, pero un día desperté y dije: ‘lo voy a sacar’. No lo hice antes porque no estaba listo emocionalmente, porque si lo hubiera hecho hace tres años, cuando lo planeaba, pues no me sentía sano (emocionalmente)”.

Si bien es emocionante para el cantautor compartir Historias dedicadas, dice, también es algo incómodo, por el hecho de que es un álbum muy personal, porque fue creado con el corazón roto.

“Hay canciones que son de mucho dolor. Se llama Historias dedicadas por una razón. Por ejemplo, la canción que sale el 21 de mayo se llama ‘Preguntas sin sentido’, que es sobre la muerte del papá de un amigo muy cercano y del dolor absoluto que sentía en una llamada que tuve con él”, cuenta.

En el mismo tono va el siguiente estreno, “No pasa nada”, que dará a conocer el 28 de mayo y que es una colaboración con Carín León.

“Es una canción que escribí el día que firmé mi divorcio, me sentí lo peor. La grabación es la que hice a las tres de la mañana. El tiempo sí sana, me siguen doliendo cosas, pero al menos cambié la dureza que me impedía encontrar, como dijo Fito Páez, el amor después del amor”.

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