Otro Derbez, Vadhir, va a Hollywood

El género del terror estadounidense le abre las puertas a Vadhir Derbez, quien se ha enfundado en una sotana para combatir las posesiones demoniacas, aunque sea aventado por los aires.

Junto con Guy Pierce (Memento y Las dos reinas) protagoniza The seventh day, filme en posproducción que marca su ingreso al cine hollywoodense, lejos de la comedia y en donde ambos intentan salvar al mundo.

“Soy un padrecito que quiere hacer el bien, vio un evento que lo traumó cuando era joven y se le da la oportunidad de meterse a un programa para exorcismo y lo ponen junto con un mentor, que es como la leyenda de los exorcistas, para que lo lleve en este viaje”, indica.

“Cada vez hay más casos de posesiones en el mundo y nos damos cuenta que todo el sistema está coludido con el mal, estamos tratando de salvar el alma a un niño, pero las cosas se ponen tensas”, explica.

Bajo la dirección de Justin P. Lange (The dark), en el elenco figuran Robin Barlett (American horror story), Keith David (Flash), Stephen Lang (Avatar) y Hannah Alline (La purga).

El actor de El tamaño sí importa y Dulce familia ingresó por casting a The seventh day, que se filmó por más de un mes en Dallas, Texas.

“Básicamente la película es como una mezcla de Training day y El exorcista en concepto, es una película ciento por ciento de terror en el que me aventaron por todos lados, hubo explosiones, todo.

“Es una película de terror y al final de cuentas es drama, un cambio para mí en esto, es un drama con actores bastante grandes en carrera. Con Guy, que fue con el que más conviví, llegué nervioso porque todo mundo me decía que debía prepararme bien por ser un actorazo y había que estar a su nivel, al final terminamos súper brothers, pasábamos echando desmadre fuera y le aprendí mucho”, comenta en entrevista.

The seventh day, que recorrerá festivales especializados, es el segundo proyecto del género en que Vadhir participa, luego de actuar en El amarre, cinta nacional en posproducción, que aborda lo que se conoce como magia negra, para que una persona se enamore de otra.

En la película, donde comparte créditos con las actrices Fabiola Guajardo (Enamorándome de Ramón) y Sofía Espinosa (La niña en la piedra) es un hombre violento con las mujeres.

“El amarre me preparó en el suspenso, ya la otra es terror, un género complicado porque además crecimos con un cine de miedo que venía en inglés, si le creemos a que una nave extraterrestre aterrice en cualquier calle, pero si la pones en el Periférico (de la capital) nos da risa, ambas son una gran oportunidad para mostrar lo que se puede hacer”, considera.



“Soy un padrecito que quiere hacer el bien”, dice de su personaje.



En la tv británica

A Vadhir se le ve actualmente en la BBC con la serie de comedia futbolera The first team, dirigida y escrita por los creadores de The inbetweeners.

En la vida real al actor le gusta jugar balompié, pero no fue necesario demostrarlo en la producción, pues la historia sigue a los integrantes de un equipo fuera de la cancha.

“El personaje se llama Carlos y se supone que es bastante bueno, pero el equipo tiene la moral baja y entonces el principal intenta ser su amigo, meterse a su vida y descubre que no tiene papá sino un dueño, como si fuera esclavo”, cuenta.

Indica que aunque en Inglaterra la producción opta por no salirse del guión, él se atrevió a improvisar en escena, y fueron aceptadas algunas cosas.

“Mi inglés es bueno, pero el que se habla en Estados Unidos, el acento británico es distinto y había gente de distintos lugares, había un chavo irlandés al que no se le entendía nada y sí me vi en la situación de pronto de no entender al 100 (risas), pero al final ya me acostumbre a eso”.

Vadhir Derbez desconoce si habrá segunda temporada de The first team, pero dice que las críticas han sido favorables.

Mientras tanto, en México espera el estreno de El mesero, una comedia cinematográfica, y seguir con su faceta de cantante.