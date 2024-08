Osmani García desata polémica tras someterse a riesgoso procedimiento para cambiar el color de sus ojos

“Siempre, siempre soñé con tener mis ojos así”, dijo Osmani García al verse frente al espejo y comprobar que sus ojos café se habían transformado en azules permanentes.

“Este es el color más lindo que ha salido (de la clínica), parezco otra persona”, recalcó el cantante de “El Taxi” y “Querida” y quien contabiliza más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Las reacciones a favor y en contra en su red social, siendo más las primeras con comentarios como “te queda lindo”, “super espectacular”, “se ve genial”. También hubo quien dijo que ya estaba hecho “un gringo” y que “con los ojos no se juega”.









Osmani se ha dado el tiempo de responder algunos de los comentarios, siempre de manera positiva.

"Hay que cambiarlo ahora”, comentó al referirse al pasaporte que le permitirá viajar de ahora en adelante.

“No me quitaron la cabeza es sólo el color de mis ojos” y “el trabajo es muy superficial, el doctor tiene demasiada experiencia, argentino norteamericano, es como Messi, pero haciendo ojos claros”, ha escrito a usuarios.

¿Cómo se hace?

La queratopigmentación, procedimiento que cambia el color de ojo,s lleva cerca de una década practicándose, habiendo clínicas especializadas en Francia, España, Turquía, Italia y EU. Actualmente el costo de la operación oscila entre los 120 mil y 150 mil pesos mexicanos (entre 6 mil y 12 mil euros).

De acuerdo con la página de Eyes Color Lab, donde el cubano se realizó el cambio, el procedimiento se realiza con anestesia tópica en forma de gotas. Después, con un láser de tecnología avanzada se crea un túnel intracorneal fino.

“Un pigmento biocompatible se introduce cuidadosamente en el túnel intracorneal. Este pigmento cambia el color del iris de forma permanente. El pigmento está especialmente formulado para ser seguro y compatible con los tejidos naturales del ojo”, se lee en el sitio.

El procedimiento, de acuerdo con múltiples clínicas, dura media hora en cada ojo y el paciente puede hacer su rutina normal al segundo día, observando cuidados específicos como el evitar piscinas.

Se puede experimentar cierta hinchazón en los ojos, lo cual va desapareciendo al paso de los días.

Los especialistas recomiendan elegir bien el color de los ojos a solicitar, ya que se trata de un cambio permanente.

¿Cuáles son los riesgos?

La Academia Estadounidense de Oftalmología advirtió que la queratopígmentación puede generar sensibilidad a la luz, pero también daño a la córnea que puede provocar la pérdida de visión o infecciones.

A principios de este año The New York Post informó que el procedimiento cosmético no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés).