Hacer las cosas bien es la máxima de Odin Dupeyron, es por eso que ha decidido no representar vía a streaming su montaje "¡A vivir!", porque considera que aún no ha encontrado la manera de adaptarla a este medio que le ayude a presentarla de manera digna a su público, pero a cambio les ofrece "¡A vivir! Bajo el microscopio".

“La gente tiene que entender que son diferentes medios el teatro, el cine, la televisión y en línea, alguien que es profesional adapta al medio donde vas a presentarte, no agarras la obra, la grabas y la subes, se puede, pero a mí no me gusta y aún no encuentro la manera de hacer una buena adaptación de '¡A vivir!', porque lo importante de esta obra es el contenido. Por eso en '¡A vivir! Bajo el microscopio' hablo del contenido, ves escenas, te sigue gustando, dices quiero ver la obra, si ya la viste piensas, ya entendí esto o lo otro. Lo que estoy tratando es adaptarla para seguir llevando el mensaje”, explicó Odin Dupeyron.

Odin asegura que a pesar de que la gente le ha pedido "¡A vivir!" para streaming, considera que es una obra muy complicada de realizar en esta modalidad, porque debe echar mucha mano de la imaginación con los elementos que tiene en el escenario; y con una lectura dramatizada piensa que no le haría justicia al montaje, por eso decidió hacer esta clase de cápsulas donde habla acerca de la puesta en escena y va desmenuzando de los que trata.

“Trata de los que hay detrás de '¡A vivir!', pero no detrás de las cámaras o el escenario, sino de los conceptos, explicó los lobos y la manada, los 600 pesos y pongo pequeñas escenas de la obra, que a la gente le gustan mucho y son icónicas; son de la presentación en el Auditorio Nacional hace cinco años”.

"¡A vivir! Bajo el microscopio", se presentará vía streaming el 27 de diciembre por eticket, donde estará disponible por 24 horas, a partir de las 18 horas tiempo de la Ciudad de México, para que el espectador decida a qué hora disfrutarla.

La primera vez que realizó una presentación de "¡A vivir! Bajo el microscopio", fueron 12 capítulos los que puso a la disposición de la gente, pero resultó ser muy larga. En esta ocasión decidió hacer una selección con los temas más emblemáticos, como el amor, el dinero, los sueños, la vida, por mencionar algunos, y así lograr un tiempo razonable.

Como ha sucedido con muchos artistas en esta pandemia, Odin le ha encontrado el lado positivo a las plataformas digitales y las redes sociales porque le han permitido tener un alcance mayor y una mejor interacción con la gente que lo sigue.

“Desde antes ya hacía los en vivos en las redes sociales, pero ahora que todo mundo se encerró y no había nada que hacer esto se fue para arriba. Incluso hay gente que ha pagado por saludos míos, porque hay que hacer de todo, es decir, ahora al pasar a lo virtual el contacto con las personas ha sido increíble, descubrir a esta gente que me sigue y hace el esfuerzo por conectarse y por estar está muy padre”.

El 2020 ha sido muy complicado para Dupeyron, por lo cual ha tenido que dejar en el tintero nuevos proyectos, como el libro "Colorín colorado, 20 años", debido a que su prioridad es mantenerse estable.

“Seguiré haciendo streamings y tratando de llevar nuevo material. Estoy haciendo un programa que se llama 'Mientras me quede voz', que tiene mucho que ver con esto, mientras pueda hablar, mientras siga vivo esto es de lo que quiero hablar, ya tenemos tres programas grabados que vamos a comenzar a transmitir a finales de diciembre. También quiero hacer entrevistas, para que el streaming no sólo sean las obras de teatro, empezar a preparar cosas que puedan retransmitir para gente que no pueda ir al teatro o fuera de Ciudad de México o el país. Preparar algo así para el próximo año va a ser importante”.

Por último, Odin hace un llamado a las personas que, como él lo hizo durante los últimos meses con semáforo naranja, tienen la necesidad de salir a trabajar para que toen todas las precauciones necesarias, para que se de un pronto regreso a la actividad.

“Se pueden hacer las cosas como se deben, a pesar de las circunstancias, las asumes. Si yo no necesito salir a trabajar, como no necesito hacer fiestas, ni celebrar Navidad o Año Nuevo, no lo hago. Pero si alguien tiene la necesidad de trabajar, tomen las precauciones porque estamos en pandemia. Haz lo pertinente para no contagiarte. Tienes que aceptar y al aceptar el problema entonces puedes actuar alrededor de él de la mejor manera posible y no correr riesgos”.

