Odalys Ramírez comparte foto con pancita: no está embarazada, es una hernia

La conductora Odalys Ramírez se está recuperando de una cirugía que le practicaron hace dos semanas, y en redes sociales compartió una foto en la que parece posar con una pancita de embarazo, aunque en realidad se trataba de una hernia.

La esposa de Pato Borghetti contó que llevaba con esa hernia en su cuerpo desde hace una década, y que con sus tres embarazos, el ejercicio y el paso del tiempo, la hernia había crecido, por lo que fue necesaria la operación que la mantiene descansando y recuérándose en casa.

"Y no , no estoy embarazada. Hace 2 semanas me operé una hernia que me estaba molestando con la cual llevaba más de 10 años. Con mis embarazos, el ejercicio y el paso del tiempo, la hernia creció. La cirugía fue un éxito. Aunque la recuperación ha llevado su tiempo. Cada día me siento mejor", relató.

El romántico mensaje de Pato para Odalys

Odalys Ramírez y Pato Borghetti tienen una sólida relación con dos hijos en común: Gia y Rocco, con quienes la conductora podrá pasar más tiempo ahora que terminó el noticiero matutino con Paola Rojas, donde Odalys participaba en la sección de espectáculos.

Pato, quien a su vez conduce "Venga la Alegría" en TV Azteca, le dedicó un amoroso mensaje de amor y admiración en Instagram que la emocionó y que generó aplausos entre los seguidores de la pareja.

"Esta mujer espectacular se aventó 12 años de madrugadas para dar los espectáculos en Noticieros, lloviera o tronara, armando ella misma la sección, con una disciplina y dedicación que me emocionan cada día. Me consta, porque los conozco y los quiero, que a veces sus jefes le pedían que se tomara más días de vacaciones porque el horario es difícil, y a ella le daba pudor hacerlo, por su compromiso. Esto casi no existe en este medio. Nosotros somos los ganones porque te tendremos un ratito más en casa, aunque sólo sea por un tiempo, siempre nos iluminas con tu presencia. No podría estar más orgulloso de ti @odalysrp. Como te dije a días de conocerte, 'eres un milagro'".



