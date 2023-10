"Norte" el documental que a la cineasta Natalia Bermúdez más le dolió filmar

Filmar a su propio hermano le dolió a Natalia Bermúdez. Detrás de ambos había años de alejamiento, porque él prácticamente vivía para las drogas. Así que tomarlo como base para un documental que al final es una historia de amor y reencuentro, no fue fácil.

“En uno de los primeros días de rodaje, él había tomado una cuarta línea (de droga) y entonces le agarré la mano para decirle que no quería ver cómo se mataba. No hizo mucho caso, porque ya estaba muy mal”, narra la cineasta.

“Nunca tuve miedo de que Rodrigo me dijera que no (al documental), porque yo sabía que iba ser extrovertido como siempre ha sido. Aquí la cosa era que no actuara y que mostrara su dolor, junto con todos”, añade.

Así fue como Natalia logró “Norte”, documental de poco menos de una hora de duración, que se estrenó en DOCSMX, festival especializado en el género.

La premier se realizó la noche de ayer en el Cinemex Plaza Insurgentes y hoy tuvo otra función en el Goethe Instituto México. dentro de la sección oficial del certamen.

“Es un cachito de nuestras vidas, no hay este arco dramático del viaje del héroe, no, es algo muy real”, comenta Bermúdez.

“No me gusta decir que es una película que trata de las adicciones, aunque es parte del contexto. Diría que es la narración del reencuentro con mi hermano con la que estuve muy enojada mucho tiempo y algo para curarnos, porque todo lo que ha pasado con Rodrigo me ha definido en gran medida”, agrega.

La cineasta es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y ya cuenta en su filmografía la dirección de la serie “Stories of generation”, de Netflix; la escritura de “Marea alta” y fue responsable de la fotografía de “Cenizas de gloria”.

Durante todo el proceso convivió en ella la Natalia hermana-hija y la Natalia cineasta. Y como todo proyecto inicial, el dinero no era precisamente su fuerte.

Un día decidió subirlo a YouTube de manera privada para irlo trabajando y de alguna manera el link llegó a manos de su mamá, a quien no le había mostrado hasta el momento nada.

“Me preguntó qué era eso y le dije que es una película de amor y fue como un bálsamo eso. Al final, es la tesis del documental”, subraya.

La realizadora sabe que por su duración será complicado que “Norte” obtenga una corrida comercial tradicional, así que se aprovechará los festivales como los de San Luis Potosí y Mérida, ya confirmados, para que la gente lo vea.

