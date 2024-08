Nodal se desploma en Spotify tras casarse con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, pero no necesariamente por los mejores motivos. La boda privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, celebrada el mismo año en que Nodal presumió el embarazo de su expareja Cazzu y el nacimiento de su pequeña Inti, no ha caído bien entre sus seguidores. Mientras los cantantes disfrutan de su luna de miel, las listas de popularidad no comparten su entusiasmo.

La única canción de Nodal en el top 100 de Spotify, “Ya no somos ni seremos”, cayó 9 lugares del #62 al #71. Además, la cancelación de su concierto en Argentina, país de su expareja, pinta un panorama desolador para el cantante. ¿Será que las campanas de boda y los rumores de un posible embarazo de Ángela lo tienen distraído? Parece que el amor no sólo afecta el corazón, sino también las listas de éxitos.



¿Cambió de opinión? J Balvin le entra al regional con Carín León

El próximo 9 de agosto, J Balvin lanzará su esperado nuevo disco con 15 tracks. Entre las colaboraciones figuran nombres como Chencho Corleone, Bad Gyal, Feid y Quevedo. Pero la gran sorpresa es la colaboración con Carín León en el tema “Stoker”, demostrando que nadie se baja de la ola del regional mexicano. J Balvin fue muy crítico de la “moda” de los corridos tumbados; en diciembre pasado dijo a EL UNIVERSAL: “Respeto mucho los corridos; me encanta Peso Pluma, Natanael (Cano), todos ellos, pero genuinamente no siento que yo pueda aportar algo montándome en una canción de corrido”. Aunque ha cumplido su palabra porque Carín León es un representante del regional y no del tumbado, se dice que podría cambiar de opinión. Veremos.

Foto: Instagram oficial.

Aurora Valle, bateada en su programa “Confesiones”

La presentadora Aurora Valle, quien actualmente conduce el programa “Confesiones”, lamentó con EL UNIVERSAL que algunos elencos de producciones de Televisa no han querido reunirse en el especial “Reencuentros” por diferencias personales. Aunque no quiso mencionar quiénes se han negado a participar, dejó claro que las tensiones del pasado aún afectan a algunos grupos. La sección “Reencuentros” es una nueva propuesta en su programa del canal Telenovelas, donde actores se reúnen para recordar anécdotas. ¡Parece que algunas viejas rencillas aún arden!

A su show van estrellas de Televisa y otras televisoras. Foto: Cortesía.