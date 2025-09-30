Christian Nodal ha concedido una nueva entrevista y, en esta ocasión, aborda los efectos que la crítica y el escrutinio público han tenido en su salud mental. Tras años de terapia, el cantante considera que lo que motiva a las personas a hablar mal de él, es el gran negocio que su nombre supone, afirmando que los canales que presentan una noticia negativa de él son los que más visualizaciones obtienen.

El intérprete de regional volvió a Colombia, luego de la batalla legal que lo confrontó con Alive Productions y, durante su visita, que consistió en una presentación en el Coliseo MedPlus, también se dio un tiempo para ser entrevistado por Caracol Televisión.

Christian Nodal ha generado reacciones negativas en usuarios de redes sociales, luego de la entrevista que concedió a Adela Micha. Foto: Instagram, vía @nodal

Durante la charla, el músico sonerense llegó a una conclusión, acerca del porqué -en redes sociales- se habla más mal de él, que bien, pues cree que las noticias negativas sobre su persona se han vuelto una garantía para youtubers y tikTokers que suman millones de seguidores, equiparables a la kilométrica cantidad de visualizaciones que consiguen su videos.

Lee también: Nodal decidió que Ángela no subiría a cantar en su concierto, luego de que gritaran "Cazzu, Cazzu": "mi esposa es parte del show cuando el público es de confianza"

"Yo ya me resigné a que, lo que se hable, la mayoría el tiempo es pura mierd*, ya lo tomo como lo que es, son ganas de hablar y joder, les hace bien, económicamente, a la gente hablar mal de mí, les hace mejor que hablar bien, o hablar simplemente, creo que es más redituable, y los números lo confirman, tú vete a cualquier tiktokero a ver su contenido y ve los númeritos cuando se habla de Nodal, ´el diablo´".

n

Eso ha llevado al cantante a resignarse y restar importancia a las críticas que recibe, perspectiva de la que lo proveyó la terapia, como confesó pues, cuando los títulares y los constantes señalamientos por su actuar fueron en crescendo, supo que necesitaba de ayuda profesional para gestionar correctamente lo que estaba atravesando.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado a canalizar y entender muchas cosas de la vida", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc