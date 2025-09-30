Más Información

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

ha concedido una nueva entrevista y, en esta ocasión, aborda los efectos que la crítica y el escrutinio público han tenido en su. Tras años de, el cantante considera que lo que motiva a las personas a hablar mal de él, es el gran negocio que su nombre supone, afirmando que los canales que presentan una noticia negativa de él son los que más visualizaciones obtienen.

El intérprete de regional volvió a Colombia, luego de la batalla legal que lo confrontó con Alive Productions y, durante su visita, que consistió en una presentación en el Coliseo MedPlus, también se dio un tiempo para ser entrevistado por Caracol Televisión.

Christian Nodal ha generado reacciones negativas en usuarios de redes sociales, luego de la entrevista que concedió a Adela Micha. Foto: Instagram, vía @nodal
Christian Nodal ha generado reacciones negativas en usuarios de redes sociales, luego de la entrevista que concedió a Adela Micha. Foto: Instagram, vía @nodal

Durante la charla, el músico sonerense llegó a una conclusión, acerca del porqué -en redes sociales- se habla más mal de él, que bien, pues cree que las noticias negativas sobre su persona se han vuelto una garantía para youtubers y tikTokers que suman millones de seguidores, equiparables a la kilométrica cantidad de visualizaciones que consiguen su videos.

Lee también:

"Yo ya me resigné a que, lo que se hable, la mayoría el tiempo es pura mierd*, ya lo tomo como lo que es, son ganas de hablar y joder, les hace bien, económicamente, a la gente hablar mal de mí, les hace mejor que hablar bien, o hablar simplemente, creo que es más redituable, y los números lo confirman, tú vete a cualquier tiktokero a ver su contenido y ve los númeritos cuando se habla de Nodal, ´el diablo´".

n

Eso ha llevado al cantante a resignarse y restar importancia a las críticas que recibe, perspectiva de la que lo proveyó la terapia, como confesó pues, cuando los títulares y los constantes señalamientos por su actuar fueron en crescendo, supo que necesitaba de ayuda profesional para gestionar correctamente lo que estaba atravesando.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado a canalizar y entender muchas cosas de la vida", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina. Foto: (AP Photo/Joanna Chan) / (AP Photo/Evan Vucci)

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención. Foto: EFE/ Octavio Guzmán ARCHIVO / AP

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Dakota Johnson. Foto: AP

Dakota Johnson y el impactante vestido azul de transparencias que lució en Zúrich