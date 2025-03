La actriz estadounidense Teri Hatcher recién cumplió 60 años, por lo que sabe que los papeles de heroína joven, como los que interpretó en producciones como "Lois y Clark" (1993 – 1997), "El mañana nunca muere" (1997) o "Amas de casa desesperadas" (2004 – 2012), han quedado atrás, por eso abraza con emoción la llegada de personajes más exigentes y complejos.

“Hay como un tema ahí de comodidad y aceptación con envejecer, porque yo me siento empoderada por esto, por tratar de encontrar y contar historias que me resultan importantes a mí ahora y trabajar con diferentes personas para tratar de ejecutar eso es muy lindo. No es fácil para las mujeres envejecer en ningún lado, sobre todo en Hollywood; creo que la sociedad todavía está dominada por una desvalorización del envejecimiento”, explicó la actriz.

Es por eso que para mantenerse dentro del juego en la industria del entretenimiento, según Teri, es clave ser persistente y sobre todo generarse sus propias oportunidades si las propuestas de trabajo no llegan, y finalmente el tener algo relevante y útil qué decir.

“La idea de usar el arte, sea cómico o dramático, para hacer que la gente se sienta inspirada o menos sola, o que sea un entretenimiento, eso es lo que me impulsa”.

Pero también aplaude lo que está sucediendo con estrellas como Demi Moore o Nicole Kidman, quienes se ven bellísimas a su más de 50 años, no sólo por la genética también por los procedimientos estéticos que se han realizado, pero además están teniendo un resurgimiento en sus carreras con personajes acordes a su edad.

“Apoyo a las mujeres y que se sientan bien consigo mismas, así que no juzgo a nadie. Pero la edad también puede ser hermosa de otra manera. Hay actrices en Hollywood que muestran su edad real y a mí me gusta ver eso, me gusta ver personas reales. Entonces, para mí tiene que ver con que yo me siento afortunada de envejecer y trato de hacerlo de una manera saludable. No es que no me importe mi aspecto, sí, pero me importa desde otro lado, me importa desde ver si me hace sentir feliz o no”, expresó Teri.

Foto: Especial.

Viajando a la oscuridad del ser humano

Es precisamente la madurez que ha alcanzado Teri Hatcher, no sólo físicamente, también emocional y como actriz, lo que le permitió ser la protagonista de la nueva película de Lifetime, "La verdad de Ruth Finley", la cual se basa en hechos reales y aborda temas como la salud mental, la ansiedad y la violencia.

Este film cuenta como a finales de la década de los 70, la vida tranquila de Ruth (Teri Hatcher) y su esposo Ed (Tahmoh Penikett) en Wichita, Kansas, se ve repentinamente trastocada cuando él sufre un ataque cardíaco. Mientras él lucha por su vida en el hospital, Ruth comienza a recibir amenazas misteriosas que la dejan en estado de pánico. Esto sucede al mismo tiempo que la ciudad enfrenta a un asesino en serie conocido como BTK, llamado así por su método de matar “atar, torturar, matar”. Ruth se ve envuelta en la paranoia, convencida de que será la próxima víctima.

“Estoy muy agradecida de que puedo seguir teniendo papeles como Ruth Finley y que me los sigan ofreciendo, porque también yo me puedo ir desafiando para llevarme y empujarme hacia áreas nuevas que no había experimentado hasta ahora”, dijo Teri Hatcher.

Pero ciertamente darle vida a esta mujer no fue sencillo para ella, comenzando porque la ansiedad permanente en que Ruth está inmersa es algo que Teri desconoce en la vida real, aunque tuvo la oportunidad de experimentar esta situación, cuando iba a comenzar el rodaje y tuvo que viajar de Estados Unidos a Europa, para cumplir con un compromiso de trabajo, y a las pocas horas de regreso a Canadá, por lo cual había dormido poco, así que su mente comenzó a jugarle una mala pasada.

“Yo misma estaba con mucha ansiedad con todo eso, además de insomnio, sentía que me latía el corazón, que en la cabeza la tenía también dando vueltas con el tema de la ansiedad, y dije ‘¡ay! este es el universo que me está dando la oportunidad de ver qué significa ser una persona con mucha ansiedad’. Por suerte yo no tengo ansiedad en mi vida personal, entonces este fue mi trabajo, poder meterme en ese lugar para ver qué significa vivir como una persona con ansiedad permanente”.

También comentó que esta historia la llevó a rincones muy oscuros de su personalidad, algo que no le gustó, por eso siempre trataba de no llevarse los conflictos, ni las actitudes de Ruth a casa, además de que contó siempre con el apoyo de sus compañeros de set para dejar la ficción en las locaciones de trabajo; además aseguró que el resultado en pantalla es muy bueno.

“De verdad creo que cuando estén viendo la película van a decir no, esto no puede ser verdad. Me parece que pocas veces se encuentran este tipo de historias para contar, es una película muy profunda que va siguiendo la situación psicológica de Ruth en este momento tan intenso de su comunidad con el asesino serial dando vueltas; el resultado es fascinante, así que vale la pena que la vean”, expresó Tery sobre esta película que se estrena el 15 de marzo por Lifetime.

