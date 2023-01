Ninel Conde reveló que tipo de hombres les atrae

Ninel Conde es una de las actrices y cantantes más queridas de nuestro país y de Latinoamérica, gracias al éxito que tuvo la serie juvenil “Rebelde”, y donde Conde interpretó a Alma Rey.

“Mar de amor”, “El señor de los cielos” o “Fuego en la sangre” son otros de los proyectos donde Ninel Conde logró demostrar todo su talento. En cuanto a su vida privada, Ninel Conde ha estado en pareja con el actor Ari Telch, con quien tiene a su hija Sofía, y con el empresario Juan Zepeda.

Ninel Conde también estuvo en pareja con Giovanni Medina, con quien tuvo a Emmanuel, pero a finales del 2022 la cantante y actriz se separó de común acuerdo con Medina y desde aquel momento no se le ha conocido otra pareja.

¿Qué tipo de hombres le atrae a Ninel Conde?

Ninel Conde recientemente repostéo en sus historias de Instagram una publicación del perfil “Escrito de Frases” que habla sobre el tipo de hombres que le suelen atraer a la mujeres en general.



Foto: Historia de Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

“A la mujer no le gusta el hombre intenso pero si constante. Y no todos entienden la diferencia”, asegura la publicación que compartió Conde. De esta forma se da a entender que a la intérprete de “Tú no vales la pena” no le gustan los hombres que actualmente se consideran “tóxicos” o “celosos”.

¿Con qué cantante internacional fue relacionado Ninel Conde?

Como mencionamos anteriormente, Ninel Conde no está en pareja actualmente, pero eso no quita de algunos hombres no quieran estar con ella.



Foto: Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

Recientemente el cantante colombiano Manuel Turizo llenó de halagos a Ninel Conde. El intérprete de “La bachata” aseguró que está enamorado de Ninel desde que la vio por primera vez en “Rebelde”.

"Soy fan de Ninel desde chiquitico, la veo desde que soy nene; Ninel hermosa, hagamos un video musical juntos con todo respeto, eres una grande, una estrella, te admiro mucho", dijo Turizo. Sin embargo Ninel Conde aseguró: “A mí no me ha dicho nada”.