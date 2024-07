Nicola Porcella se suma a "Aventurera" con o sin Irina Baeva

El actor Nicola Porcella, quien ganó popularidad tras ser habitante de "La casa de los famosos México" y quedar en segundo lugar, suma un nuevo proyecto en su carrera en México, su próximo debut en la puesta en escena "Aventurera".

Nicola, quien hizo una estupenda mancuerna con Wendy Guevara, la ganadora del reality, fue confirmado por el director Juan Osorio, quien a través de redes le dio la bienvenida en lo que será una nueva etapa para el musical protagonizado por Irina Baeva.

Aunque la actuación de Irina como Elena Tejero no gustó a muchos, e incluso está siendo una pérdida monetaria para Osorio, Nicola podría actuar con ella en el musical que tendrá cambios, una "nueva Aventurera" está por anunciarse, y Nicola actuará como Mario Cervera, personaje que actualmente interpreta Emmanuel Palomares.

Nicola Porcella se suma a "Aventurera"

Nicola Porcella triunfa en México

Cuando Nicola Porcella estaba en "La casa de los famosos" pensó que sería en primero en salir, pues no era un actor conocido en México, sin embargo, para su sorpresa llegó a a la final y ganó muchos fans.

Sus seguidores, quienes lo llaman "el novio de México", lo siguieron en su participación en la telenovela "El amor no tiene receta", y ahora, de la mano de Juan Osorio llega al musical "Aventurera" después de que éste no iniciara con el pie derecho.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, el actor peruano agradeció el apoyo de su amigo y padrino Juan Osorio:

"Hoy acaba mi primera novela en Televisa. Lo que años atrás lo veía como un sueño imposible, hoy es una realidad. Costaron muchas lágrimas y sacrificio poder lograrlo pero siempre estuve consciente que Dios y la Virgen me tenían algo hermoso guardado. Gracias a mi Productor, Jefe, Amigo y padrino en las ficciones @juanosorio.oficial por darme esta oportunidad y confiar en mí para un papel tan importante. Gracias a mis compañeros y todo el equipo que es volvieron una familia para mi, la cual me ayudó día a día a dar mi 1000%, Gracias 1% por ayudarme a confiar y creer en mí. Y Gracias Kenzo por todo lo que me enseñaste, hoy te guardo en mi corazón. Ahora con la Bendición de Dios y la Virgen, trabajo y estudió Kenzo será el primero de muchos", se lee.

Después de unas vacaciones con su hijo en Colombia, Nicola Porcella regresó a México para reincorporarse al trabajo, incluidos los ensayos en "Aventurera".

"Creo que el señor Juan Osorio ya contó lo que va a pasar, así que también estoy muy contento por eso, otro año con mucho trabajo así que vamos a darlo con todo", expresó desde Televisa.

