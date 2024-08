Nicola Porcella quiere besar a reportera, tras llamarlo "sex symbol"

Nicola Porcella reaccionó complacido cuando una reportera lo denominó como un "sex symbol", pues a pesar de contar un gran atractivo físico y el apoyo constante de sus fans que se lo recuerdan, para el peruano la apariencia no lo es todo, aunque eso no evitó que agradeciera este comentario de forma muy peculiar.

El peruano sigue acumulando éxitos, luego de su salida de "La casa de los famosos México", pues ahora se encuentra enfocando en hacerse de un lugar dentro del mundo de la actuación y conducción.

Pese a que Nicola no se llevó el triunfo del reality show, el segundo lugar que obtuvo le abrió muchas oportunidades de trabajo, pues desde que "La casa de los famosos" terminó no han dejado de lloverle propuestas.

En menos de un año, se convirtió en uno de los actores consentidos de Juan Osorio, que lo ha incluido tanto en los créditos de la telenovela "El amor no tiene receta" y en uno de los papeles principales de "Aventurera".

Además, Porcella ha puesto en práctica sus dotes de conductor, al estar al frente de programas de revista como "Qué buena hora" y "Hoy", donde se encuentran reemplazando temporalmente a Arath de la Torre.

A pesar de que se encuentra en uno de los momentos más prolíficos de su carrera, Nicola no pierde la sencillez que lo caracteriza y por la que se ganó el amor de sus fans, tal y como lo demostró en una reciente entrevista.

Cuando el conductor, de 36 años, fue cuestionado por una reportera sobre su situación como "sex symbol" su semblante cambió por completo, pues no se sintió aludida, a tal grado que tuvo que preguntar si era él al que se refería.

En cuando la reportera le refrendó que se refería a él, con humor, Nicola le expresó que acabando la conferencia de prensa iría a darle un beso, en gratitud al gran halago que acaba de hacerle.

"Primera vez que me dicen ´sex symbol´ en mi vida, te lo agradezco, ahora bajo a besarte", expresó.

Ya más en serio, el peruano puntualizó en sus deseos de crear una carrera sólida dentro de la televisión, la que espera que sea respaldada por su esfuerzo, dedicación y talento.

"Para mí lo más importante es mi carrera, yo llegué a México con un sueño, quiero ser un artista, todavía no lo soy, estoy logrando una carrera gracias a Juan (Osorio), la primera persona que confió; más allá de ser ´sex symbol´, yo quiero hacer una carrera, yo quiero ser un artista, no quiero ser una celebridad, no quiero pasar como una moda, quiero hacer una carrera de verdad".

