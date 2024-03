"Nicandro Díaz era padre de familia ejemplar, religioso, humilde y divertido"

El productor Nicandro Díaz era una persona religiosa, un padre de familia responsable, era humilde y por lo tanto no tenía elevado su ego a pesar de todos los triunfos que tuvo en la vida y por las personas que conoció, él siempre se mostró sencillo.

Así describió el actor Roberto Tello a quien fuera su amigo y jefe, quien falleció este lunes en Cozumel a los 60 años de edad, con quien trabajó en numerosas ocasiones, una de ellas en la última telenovela que produjo: “Golpe de suerte”.

“Era una persona muy divertida, trabajador, un padre dedicado, me tocó varias veces que estaba en grabaciones y le entraba una llamada de sus hijos, si estaba en una plática, se alejaba, arreglaba su asunto, era muy dedicado, como productor muy exigente porque sí le gustaba que las cosas salieran bien, se involucraba con sus actores, además de que profundizaba en los temas, siempre fue un profesional y buen amigo”.

En entrevista con EL UNIVERSAL comentó que siempre rompía esa barrera de autoridad y prefería tratar a los demás como amigos e incluso en su vestimenta, se veía que era alguien con modestia y jamás llegó a ser prepontente.

“Siempre cotorrear mucho, cuando falleció Rogelio Guerra vimos que en su velorio, después de estar muchos meses enfermo, la gente cantaba y se reía, dijo ‘qué bonito velorio, porque después de lo que sufrió Rogelio, también descansa su familia’.

“Hay veces que cuando es una enfermedad o algo que va sucediendo a lo mejor esperas que fallezca o a lo mejor duele menos, porque incluso ruegas o le pides a Dios que no sufra, pero en este momento es más impacto porque es alguien que no estaba enfermo, es un accidente, mucha gente habló con él y después ya no estás”.

En el caso de Díaz, dijo, fue muy sorprendente su muerte, pero no hay duda que será recordado con amor y cariño, indicó el histrión y director, quien no ha tenido comunicación con la familia de Nicandro, pero sí con el círculo cercano de la producción que tenía.

“Seguramente habrá misa porque él era una persona muy creyente, cada vez que se hacía un proyecto se hacía una ceremonia religiosa. Minutos antes de que falleciera, había hablado con gente de la producción, comentando el tema de los donadores que necesitaba, que no sabían si estaba en Cozumel o en la Ciudad de México, a los pocos minutos prendo la radio y escucho que falleció.

“Hace tres semanas que terminó ‘Golpe de suerte’ y éste fue un golpe pero muy duro para muchas personas, tristes porque más allá del productor, conozco a la persona. Es triste que fallezcan, llámese como se llame, pero el tema de Nic fue muy sorpresivo, muy impactante porque andaba de vacaciones, pasándosela bien”.

