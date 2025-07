En punto de las 9:40 de la noche, los compas de Fuerza Regida comenzaron a sonar con fuerza en su única presentación en el Estadio GNP Seguros, ante más de 65 mil asistentes que disfrutaron una fiesta llena de ritmos pesados, cerveza, recordando desamores y temas prohibidos.

Pese a lo que se ha dicho en torno los corridos tumbados y las prohibiciones en distintos estados de la República Mexicana, la agrupación comenzó su concierto con “Godfather”, tema que hace alusión a una vida llena de excesos y al consumo de drogas.

Como parte de su "Esto No es un Tour", la agrupación originaria de San Bernardino, California estuvo presente en el Estadio GNP el pasado 26 de julio para hacer bailar a miles de fans que pese a la lluvia se mantuvieron con ánimo de cantar sus grandes éxitos.

¿Cómo se vivió el concierto de Fuerza Regida en CDMX?

La agrupación, conformada por Jesús Ortiz (vocalista), Samuel Jaimez (requinto), Khrystian Ramos (armonía y segunda guitarra), José García (tuba) y Moisés López (tololoche), prendió al público en uno de los recintos más importantes para conciertos en la Ciudad de México.

El tema “Radicamos en South Central” recordó los orígenes de la banda a través de un corrido tumbado que provocó una sensación de furor en el público y también fue uno de los primeros temas con los que Fuerza Regida se dio a conocer fuera de Estados Unidos.

Los instrumentos no dejaron de sonar; al ritmo de “Me acostumbré a lo bueno”, el público coreó “Siempre el muchacho es alegre, no se equivoque”. Algunos otros solo levantaron su vaso de cerveza y reunieron a sus amigos para recordar los buenos tiempos.

Con “Igualito a mi apá”, los compas de Fuerza Regida dejaron claro que esa noche las “cachas” (pistolas) y la “motita” relucirían en sus rolas del show nocturno, encantando a más de 65 mil fans de la música regional mexicana.

Fuerza Regida en concierto en el Estadio GNP Seguros. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

Entre las canciones más destacadas de Fuerza Regida sonaron “Ch y la pizza”, tema en el que, aunque no estuvo presente Natanael Cano, resonó entre el público, que sacó su lado más “bélico” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Aunque el vocalista lleva siete meses de su operación de rodilla (derivada de un accidente en motocicleta) dijo: “Ando un poco madreado todavía, le ando echando vergazos”, y siguió su fiesta entre shots, música e invitados.

¿Qué invitados hubo en el concierto de Fuerza Regida en el Estadio GNP?

El primer invitado de la noche fue el cantautor sinaloense Edgardo Núñez, quien interpretó “Billete grande”, uno de los “corridos originales” que hace referencia a Iván Archivaldo Guzmán, líder del grupo criminal “Los Chapitos”.

La Banda MS de Sergio Lizárraga también fue una de las sorpresas de la noche. Tocando “Me vas a extrañar”, el público recordó a esos amores que nunca volverán. Sin embargo, “El color de tus ojos”, en combinación con la llovizna, ocultó las lágrimas del público melancólico.

Fuerza Regida, junto a la Banda MS, interpretaron un tema inédito que emocionó al público y del cual no se especificó su fecha de lanzamiento, aunque se espera que llegue pronto a plataformas digitales.

Banda MS acompañó a Fuerza Regida en "Esto no es un tour". Foto: César Olivares/ El Universal

Con la quijada trabada de tanto cantar, Chuyin se presentó como el tercer invitado a la fiesta en el estadio, y al ritmo de “Inmortal”, el público alzó sus vasos de micheladas y cócteles preparados para celebrar la vida y el dinero que se puede ir en un instante.

Sosteniendo unas rosas en mano, el músico JORSSHH salió al escenario junto a Fuerza Regida para interpretar el tema “Rosones”. Después, Clave Especial apareció como el quinto invitado para emocionar aún más a un público que no se cansaba de bailar ni de cantar.

¿Cuál es el setlist de Fuerza Regida en “Esto no es tour”?

Fuerza Regida tiró la casa por la ventana durante su show en el Estadio GNP. Además de lograr sold out, tocaron más de 50 temas que han marcado las distintas épocas de la agrupación y que han quedado clavadas en el corazón de los fans.

Durante el concierto en el Estadio GNP, el setlist estuvo compuesto por canciones como:

Godfather Radicamos en South Central Me Acostumbré a lo Bueno Igualito a Mi Apá Ch y la Pizza Dijeron que No la Iba a Lograr Nocturno Chavalitas Chufulas Polvo Blanco Sigo Chambeando Billete Grande ft Edgardo Núñez Muchacho Alegre Se Acabó Money Edition Me Vas a Extrañar ft Banda MS El Color de Tus Ojos ft Banda MS Tu Name Enculado Brillarosa Tu Boda Inmortal ft Chuyin Excesos Ayy Weyy Rosones ft Jorsshh No Pasa Nada ft Clave Especial Como Capo ft Clave Especial Peliculiando Ansiedad Crazys Sabor Fresa Barbiez TQM Tu Sancho Marlboro Rojo

Pika Pika ft Chuyin, Jorsshh Qué Onda Pero No Te Enamores Nel Tacata Fresita Harley Quinn Me Jalo Coqueta Bebé Dame Chaka Perdón Mamá Descansando Por Esos Ojos Caperuza No Como Tú Una Cerveza Marlboro Rojo

¿Cómo terminó el concierto de Fuerza Regida en CDMX?

La agrupación hizo un pequeño homenaje al fallecido cantante de corridos Chuy Montana, fallecido el pasado 7 de febrero de 2025 durante un ataque armado en Tijuana.

Para finalizar, la pura Fuerza Regida cantó el corrido “Marlboro rojo”, del álbum "111XPANTIA". Los fans corearon con emoción el verso: “Las duras pa’ los impacto’, las balas del diablo, y yo solo pienso en tus ojos”.

Jesús Ortíz cantó más de 50 canciones en el Estadio GNP. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

A la 1:00 de la mañana, las luces del escenario principal se apagaron y la banda se retiró sin hacer más escándalo dejando al público con ganas de seguir la fiesta.

Próximamente Fuerza Regida estará 18 de septiembre en Zapopan, Jalisco, y el 20 de septiembre en Monterrey, finalizando su gira en México en el “Festival Arre” el 7 de noviembre.