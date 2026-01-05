Más Información

El director Craig Brewer sabe que su nueva película Song Sung Blue puede confundirse fácilmente con otro biopic musical. Basada en un documental de 2008, la historia parte del legado musical de Neil Diamond, pero no para contar su vida, sino para hablar amor, pérdidas y de la posibilidad de empezar aún cuando ya no se es joven.

“Siempre supe que muchos pensarían que esta era una película sobre la vida de Neil Diamond. Escuchas las canciones y ves el tráiler, y es natural creerlo. Pero sentí que era más interesante acercarme a su música de otra forma: contar la historia de dos personas que la amaban profundamente. Así, su arte se celebraba desde un lugar mucho más humano”, dice Brewer en entrevista con EL UNIVERSAL.

Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, la cinta narra la historia real de Mike y Claire Sardina, un matrimonio de Milwaukee que construyó una carrera modesta pero significativa como Lightning & Thunder, una banda tributo a Neil Diamond. Lejos de soñar con estadios llenos, su objetivo era mantenerse juntos, tocar música y sostener una vida familiar compleja, marcada por hijos de relaciones anteriores, fracasos acumulados, y sí, amor también

A diferencia del documental original, que enfatizaba lo excéntrico de sus protagonistas, Brewer reinterpreta la historia desde la vulnerabilidad. Elimina la ironía para concentrarse en la intimidad emocional de dos personas que intentan salir adelante desde los márgenes del espectáculo.

“Me interesan las películas en las que conectas con los personajes porque son humanos, no superhéroes. Esos que lidian con los mismos problemas que cualquiera: el arrepentimiento, la soledad, la vergüenza. El viaje de Claire era una forma perfecta de hablar de todos esos temas”, explica.

Historia de Love & Thunder

Mike y Claire se conocen ya adultos, cuando el amor no se vive desde la ingenuidad y la confianza ciega, sino desde la urgencia. Para Brewer, esta historia romántica es poco común en el cine actual.

“Es diferente el contar historias de amor de personas en sus 20 que hacerlo con gente en sus finales de los 40 o 50. Cuando conoces a alguien más adelante, quizá ya hubo divorcios, hijos, pérdidas. El amor es distinto”, señala el director.

Mike Sardina es veterano de Vietnam y alcohólico en recuperación, alguien que encuentra en la música no fama, sino propósito. La cinta propone una masculinidad basada en el cuidado y la constancia, no en el éxito ni el aplauso.

“He visto que muchos hombres conectan con este personaje. Mike no hace ruido, pero sostiene. Y eso también es una forma de amor.”

También aborda la paternidad no planeada, cuando Mike se asume como padrastro y acompaña a Claire en el embarazo, y luego la adopción de su hija adolescente.

“Es una historia de dos personas que ya han vivido: tienen hijos, fracasos, cicatrices. Sentí que era una historia de amor muy cercana, y reconocible”, expresa Brewer.

Song Sung Blue se estrenó en cines de México el 1 de enero y Kate Hudson fue nominada al Globo de Oro en la categoría a Mejor Actriz por su interpretación.

