Nailea Norvind presume romance con un hombre 17 años menor que ella

Nailea Norvind está feliz y enamorada, al menos así luce en unas fotografías que compartió en sus redes en las que disfruta de la playa junto a su pareja, un joven argentino que de inmediato alborotó a sus seguidores, quienes celebran lo bien que luce y bromean sobre los años de diferencia de la pareja.

Nailea, de 56 años, es madre de Naian, de 31, y Tessa Ía, de 27, producto de su relación con el empresario Fernando Gonzalez Parra, la cual terminó en 2017; Norvind tuvo una relación con el cineasta mexicano Michael Franco, 10 años menor que ella; así como con el artista José Castañeda Lepov.

Actualmente, la actriz de "Chronic" mantiene un romance con el fotógrafo y artista plástico argentino, Patricio Mercades, de 36 años, y aunque ya llevan juntos más de un año, es la primera vez que presumen su amor en redes sociales; a través de varias fotografías posan juntos en la playa, sonrientes y besándose.

Nailea Norvind y su novio, 17 años menor que ella, disfrutan su amor en la playa. Foto: Instagram nailea_norvind.





Fans aplauden a su "colágeno"

Después de que Nailea Norvind compartiera las románticas fotos con su joven pareja, los comentarios de sus seguidores no podían faltar; halagos, buenos deseos y hasta bromas por lo joven que es su novio, es lo que le escribieron a la actriz de "Vencer la ausencia".

Nailea Norvind y su novio Patricio Mercades. Foto: Instagram nailea_norvind





"Nada como un buen colágeno que te reanime". "Ella no le pide nada a una jovencita está bella". "Chicos o grandes te dan problemas, pero colágeno no. Así que bien por ella". "Nada como un buen colágeno que te reanime". "Ella es guapísima afortunado él la verdad".

Aunque varios usuarios destacaron que la actriz se conserva muy bien y que el tiempo no ha pasado por ella, algunos consideraron que sí se nota mucho la diferencia de edad entre ella y su pareja: "Jajaja nada más por que se dieron un beso . Sino pensaría que son madre he hijo. ¿O no?".

En el mundo del espectáculo han sido varias las famosas que han sostenido romances con parejas mucho más jóvenes que ellas, como Cameron Diaz, Katie Holmes y Julianne Moore y Shakira, quien era diez años más joven que su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué.