Vibran mexicanos con el tributo a Pink Floyd en la Ollin Yolitztli

El legado musical que dejó la banda británica Pink Floyd ha llegado a tal grado que incluso México tiene su banda tributo oficial, la cual cada que se presenta es como si el mismo Roger Waters y compañía estuvieran tocando.

Este sábado Mex Floyd, la banda tributo llegó a la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yolitztli con un espectáculo que el grupo de tardó más de cinco años en preparar y que estuvo lleno del la psicodelia y rock progresivo que distinguió a la banda europea.

El show que estuvo a cargo de Álvaro Zenil (Al Zen) su fundador y director, revivió emblemáticos discos de Pink Floyd como Dark side of the moon, The Wall y Wish you were here en un show descrito por ellos como "conceptual/ambiental".

Durante el show de casi dos horas los presentes fueron transportados a otra época, a otros ambientes y bastaba ver cómo los asistentes cerraban sus ojos, agudizaban sus oídos y el viaje hacia ese otro lugar de ensueño comenzaba.

Algunos hacían su viaje musical moviéndose cadenciosamente, unos más sólo dejaban que las notas musicales los hipnotizaran y ellos se dispusieron a rendirse sentados sobre su butaca.

Los ambientes musicales fueron recreados de forma similar a la que lo hubiese hecho Pink Floyd, por el grupo quien con temas como "Run like hell" o "Comfortably numb" lograba que la euforia se apoderara del público, la luces y la producción ayudaban mucho a que esto se lograra.

El talento de cada uno de los integrantes era evidente, la mayoría de ellos con una formación profesional y viniendo de las aulas de conservatorios, lo cual quedaba palpable cada que ejecutaban un tema como "The great gig in the sky", el virtuosismo de cada uno quedaba latente.

Un tributo a Pink Floyd no podía estar completo sin dos de los temas clásicos no sólo en lu discografía sino de los más importantes de la historia de la música, "Another brick in the wall” y "Wish you were here".

